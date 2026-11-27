Elizabeth “La Negra” Vernaci le hizo a Wanda Nara una pregunta sobre su pasado y terminó pensando en su propio hijo. Ocurrió en MasterChef Celebrity (Telefe), cuando la conductora explicó por qué, aun si pudiera volver atrás, dejaría su historia tal como fue. Entre las cosas que no cambiaría incluyó la leucemia que le diagnosticaron en 2023.

La foto de un parte médico y lo que Wanda Nara contó en televisión

El 31 de diciembre de 2023, Wanda Nara había elegido compartir con sus seguidores un documento de FUNDALEU. Allí figuraba el diagnóstico que hasta entonces había preferido mantener en reserva: leucemia mieloide crónica. Habían pasado varios meses desde aquel control de rutina de julio que dio lugar a otros análisis y permitió detectar la enfermedad.

En el programa, la conversación tomó un rumbo más personal. Vernaci podía haber recibido una respuesta que nada tuviera que ver con ese episodio: lo que le había preguntado era qué modificaría de su vida si tuviera la oportunidad. Fue la propia conductora quien eligió hablar de su salud para explicarle hasta dónde llegaba su respuesta.

Wanda Nara le contó que suele pensar que las cosas ocurren por algún motivo. Por eso, puesta a elegir entre revisar una decisión del pasado o confiar en lo que vendrá, se inclinaba por lo segundo. Pero había algo más que quería decirle a la locutora. Al recordar lo que le había tocado atravesar, también pensaba en sus cinco hijos.

La respuesta que conmovió a Elizabeth Vernaci

“Yo la verdad que no cambiaría nada. Ni siquiera mi enfermedad. Agradezco que me tocó a mí y no a mis hijos”, expresó Wanda Nara. La última frase le dio otro sentido a la primera: la conductora había empezado hablando de su propia vida y terminó explicando que su alivio tenía que ver con aquello que sus hijos no habían tenido que pasar.

Hasta ese momento, Elizabeth Vernaci había sido quien llevaba la charla con sus preguntas. Después de escucharla, también ella quiso responder. Conmovida, le dijo a Wanda que pensaba en su hijo y que, si le tocara hacerse esa misma pregunta, compartía su manera de verlo. Fue ahí donde las dos coincidieron: cada una tenía presente a quién hubiera querido cuidar de encontrarse del otro lado.