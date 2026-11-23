Wanda Nara hablaba de su presente laboral y del momento personal que atraviesa, pero en Infama la conversación tomó otro rumbo cuando Marcela Tauro señaló la pantalla del estudio. En la emisión del domingo 22 de noviembre por América TV, la periodista dijo que veía moretones debajo de los ojos de la conductora de MasterChef Celebrity. Lo que le había llamado la atención era la diferencia entre un lado y el otro de la cara.

“De este lado tiene más que acá”, indicó al comparar las marcas sobre la imagen de la entrevista. Uno de sus compañeros le preguntó si podían deberse a golpes. La conductora ya había comentado con el equipo otra posibilidad y la compartió al aire. “Yo le decía a los chicos, seguramente se habrá hecho un tratamiento para las ojeras”.

Para explicar por qué había pensado en un retoque estético, Marcela Tauro describió el procedimiento que tenía en mente. “Te pueden hacer un relleno de ojeras, para sacar justamente las ojeras, que te inyectan (ácido) hialurónico y un pinchazo en los vasos sanguíneos, te puede quedar un moretón”. Era una hipótesis de la periodista a partir de lo que veía en pantalla. Wanda Nara no había hablado de un tratamiento en la entrevista.

La charla pasó entonces a los preparativos para esa aparición ante las cámaras. La periodista consideró que, si sabía de antemano que iba a dar una nota, la conductora podía pedir que le cubrieran las marcas. “Si ella sabe que va a haber prensa, pagate una maquilladora que te tape bien la ojera”, sugirió desde el estudio.

Sus compañeros le hicieron una precisión sobre ese punto. Kennys Palacios, el asistente de Wanda Nara, se había ocupado tanto del peinado como del maquillaje para esa ocasión. Al escuchar su nombre, la conductora reconoció la dificultad que suponía disimular lo que ella veía debajo de los ojos. “Yo lo quiero a Kennys, pero es muy difícil tapar moretones, es verdad”.

Pablo Layus puso el foco en la iluminación y señaló que las luces podían acentuar las marcas en cámara. Sobre el final del intercambio, le preguntaron a Marcela Tauro si lo que había interpretado como un hematoma podía deberse a la falta de descanso. La periodista lo consideró posible, aunque mantuvo su primera impresión. “Puede ser mal dormida, pero para mí como que se quiso rellenar y le quedó, con el tratamiento, el moretón”.