El escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un capítulo explosivo en Nordelta. En medio de una jornada atravesada por gritos, presencia policial y una denuncia por presuntas lesiones, se conocieron detalles del tenso cara a cara que protagonizaron la conductora y la actriz, actual pareja del futbolista.

La información salió a la luz en LAM, el ciclo de América TV, donde Pepe Ochoa reconstruyó cómo se desencadenó el enfrentamiento. Según explicó el panelista, Wanda había llegado a la propiedad de Icardi acompañada por su novio, Martín Migueles, en medio de una situación que ya estaba completamente desbordada.

De acuerdo con el relato, la discusión entre la expareja comenzó cuando Wanda se presentó en la vivienda y se encontró con Mauro. Los intentos de Migueles por acercar posiciones no habrían dado resultado y el conflicto fue creciendo hasta requerir la intervención de efectivos policiales. En ese contexto apareció una tercera protagonista.

“En un momento sale la China Suárez”, contó Ochoa al describir la secuencia. La actriz habría decidido involucrarse en el intercambio que mantenían Wanda e Icardi, una intervención que no habría sido bien recibida por la empresaria. Así, el enfrentamiento que inicialmente tenía como protagonistas a la expareja terminó convirtiéndose en un cruce entre las dos mujeres.

El panelista fue todavía más contundente al explicar el motivo de la pelea: “Wanda discutió con la China porque la China trató de meterse en la situación”, aseguró. Luego, reveló las durísimas expresiones que, según su reconstrucción, la conductora le habría dirigido a Eugenia Suárez durante el intercambio.

La frase que trascendió fue particularmente fuerte y generó repercusiones: “Le dijo que cierre el ort… y que era una negra de mier…”, afirmó Pepe Ochoa. Se trata de expresiones atribuidas a Wanda por el periodista, que fueron reproducidas en el programa y que agregaron un componente todavía más delicado al enfrentamiento.

Caos en Nordelta ¿Qué pasó?

Pero la tensión no terminó con el cruce entre Wanda Nara y la China Suárez. Según contaron en LAM, Martín Migueles también terminó enfrentándose con Mauro Icardi. El empresario habría reaccionado al escuchar las cosas que el delantero le decía a su pareja y decidió intervenir para defenderla, pasando de intentar conciliar a discutir directamente con el futbolista.

De esta manera, el episodio de Nordelta sumó otro foco de conflicto a una jornada que ya había tenido consecuencias policiales y judiciales. Mientras Wanda avanzó con una denuncia contra Mauro Icardi, el enfrentamiento con la China Suárez volvió a dejar expuesta la tensión entre ambas. Por ahora, las protagonistas no hicieron declaraciones públicas que permitan confirmar de manera independiente la reconstrucción difundida en televisión.