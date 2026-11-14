La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez sumó una nueva provocación pública y esta vez tuvo a Mauro Icardi como protagonista indirecto. En una serie de publicaciones de Instagram, la conductora recordó los calificativos que, según aseguró, el futbolista utilizaba para referirse a su actual pareja y cuestionó que ella continúe a su lado pese a esos antecedentes.

El mensaje que más repercusión generó fue contundente: “Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene”. De esa manera, Wanda Nara volvió a poner sobre la mesa supuestas conversaciones privadas con su exmarido y dejó en evidencia que aquellos dichos todavía forman parte de sus reproches.

La referencia no sería completamente nueva. Tiempo atrás, la empresaria había mostrado intercambios de mensajes con Mauro Icardi en los que aparecían expresiones despectivas hacia Eugenia Suárez. Ahora, en medio de la escalada mediática, decidió recuperar ese material para cuestionar la relación que mantienen el delantero y la actriz.

Una guerra sin fin entre Wanda Nara y China Suárez

Pero el ataque no terminó allí. En sus historias, Wanda también apuntó contra la situación económica de la China, hizo referencias a sus anteriores relaciones sentimentales y cuestionó su trayectoria profesional. Incluso lanzó comentarios sobre la propiedad de San Jorge, donde actualmente convive con el futbolista, y sostuvo que habría recibido ayuda económica de Icardi para concretar la compra.

El descargo llegó después de que la China Suárez publicara una serie de mensajes en los que defendió su carrera artística y respondió a los insultos que recibió durante el enfrentamiento ocurrido en Nordelta. “Yo soy MILLONARIA, pero en la vida”, escribió la actriz, quien también aseguró: “No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex”.

La respuesta de Wanda Nara incluyó otro mensaje dirigido directamente a la actriz: “Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos?”. Además, volvió a cuestionar su comportamiento durante el conflicto familiar y lanzó nuevas acusaciones vinculadas con sus anteriores parejas.

Una guerra sin fin entre Wanda Nara y China Suárez

El enfrentamiento tiene como antecedente el episodio del 6 de noviembre en la denominada Casa de los Sueños, en Nordelta, cuando Wanda Nara fue a buscar a su hija Francesca. La discusión con Mauro Icardi y la China Suárez quedó registrada en un video que posteriormente se difundió y provocó una fuerte repercusión pública.

Así, con acusaciones cruzadas, viejos mensajes y referencias a la intimidad de sus relaciones, Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a quedar en el centro de la escena. Lejos de encontrar una tregua, cada publicación agrega nuevos elementos a una disputa que también tiene derivaciones judiciales.