Tras tocar en Buenos Aires, Release cierra su gira aniversario con un show renovado en Neuquén

Release festejará su décimo aniversario con un nuevo espectáculo el viernes 20 de noviembre en Mood Live de Neuquén Capital. Las puertas del recinto situado en la calle Ministro González 40 abrirán a las 20:30 para recibir al público del Alto Valle. El tecladista Martín Herrera confirmó que la banda ofrecerá una puesta renovada con fuertes componentes audiovisuales y escénicos.

En diálogo con Entretiempo por AM550, el músico explicó que el conjunto busca reflejar la verdadera esencia de Pearl Jam para los fanáticos locales. Herrera destacó que la agrupación estadounidense no visita Argentina actualmente y por eso el grupo intenta acercar esa experiencia al público patagónico. "Siempre tratamos de refrescar el setlist, aunque van a estar los infaltables de siempre", aseguró el instrumentista sobre el armado de la lista de canciones.

El repertorio combina himnos clásicos con sorpresas

El espectáculo incluirá piezas fundamentales del repertorio de Seattle como Black, Jeremy, Alive, Animal, Once y Yellow Ledbetter. El tecladista comparó la devoción de sus seguidores frente a estas canciones con el fervor que generan las denominadas misas ricoteras. Además, el grupo incorporará algunas joyas musicales menos habituales pensadas exclusivamente para los seguidores más fieles del movimiento noventoso.

Sobre la identidad sonora del proyecto, Herrera definió al grunge como una expresión rebelde que nació entre el rock y el punk en el norte de Estados Unidos. El artista señaló que este estilo funcionó como una respuesta desalineada frente a la estética de los años ochenta mediante guitarras con efectos más descontrolados. "Hay muchos jóvenes que tienen muchas cosas que decir y que van a tocar con las camisas de sus padres, en contra de cualquier criterio estético", reflexionó sobre la vigencia actual de esa actitud en la escena argentina.

La banda consolidó su proyección nacional en 2026

El festejo en la capital neuquina llega luego de una intensa gira relámpago por Buenos Aires durante la segunda mitad del año. La formación se presentó el 30 de octubre en The Roxy Bar & Grill y participó en ReDespiertos, el ciclo que se emite todas las noches por TN. Herrera valoró estos espacios mediáticos porque permiten difundir diversas expresiones artísticas y acercar su propuesta a nuevas audiencias.

Los interesados pueden adquirir sus boletos de manera presencial en la boletería de Mood Live o mediante la plataforma digital Protickets.

Nacido en 2016, el sexteto atravesó un crecimiento sostenido tras superar el parate sanitario de 2020. En 2022 y 2023, los músicos subieron al escenario principal de la Fiesta de la Confluencia junto a figuras como Divididos, WOS, La Vela Puerca, No Te Va Gustar y Las Pastillas del Abuelo. También recorrieron escenarios porteños emblemáticos como Strummer, City Bar y La Casa de Luca Prodan.

Actualmente, la formación está integrada por Marcos "Tony" Tarifeño en voz, Sebastián de Urrutia y Roni Colipe en guitarras, Germán Francia en bajo y coros, Alejandro Tarifeño en batería y Martín Herrera en teclados y coros. El público puede seguir las novedades del grupo en Instagram como Release Tributo PJ, en Facebook como Release Tributo Pearl Jam Argentina y en YouTube como Release Tributo Pearl Jam.

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