Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi y esta vez puso el foco en la cuota alimentaria de sus hijas, Francesca e Isabella. En medio de una nueva escalada judicial, la mediática aseguró que el futbolista no paga desde que se separaron y dejó una teoría sobre quiénes se benefician con el conflicto.

El reclamo económico aparece en un momento de máxima tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Según trascendió, el monto en discusión rondaría los 30 mil dólares mensuales, aunque desde el entorno del delantero cuestionan esa cifra y plantean que no estaría de acuerdo con lo que se le exige.

Lejos de quedarse solo en el número, Wanda Nara apuntó directamente contra el rol de las abogadas de su ex. “Siento que si Mauro pagaría del 1 al 5 la cuota alimentaria de sus hijas, la Lara Piro no existiría entre nosotros, Elba tampoco, no habría ningún problema legal”, lanzó en SQP.

La conductora planteó que el conflicto no existiría si Mauro Icardi cumpliera con el pago correspondiente en tiempo y forma. Para ella, el problema no pasa únicamente por la deuda, sino por el circuito legal que se fue armando alrededor del caso y que mantiene la disputa abierta.

Cuando Yanina Latorre le sugirió que quizás las letradas le recomiendan pagar pero él no acepta, Wanda fue más filosa. “¿Las abogadas trabajan gratis? Cada uno se fija su negocio…a las abogadas les servirá que Mauro no pague, lo seguirán enroscando y las únicas perjudicadas son Francesca e Isabella”, sostuvo.

La frase dejó expuesta una sospecha fuerte: que la continuidad del conflicto podría convenirle más al entorno legal que a la familia. En esa línea, Wanda Nara remarcó que las principales afectadas son sus hijas, porque la disputa económica se sostiene mientras la cuota alimentaria sigue sin resolverse.

Más adelante, ella misma aclaró que no busca quitarle responsabilidad al padre de las nenas, aunque sí cree que está recibiendo malos consejos. “Yo siento que está mal aconsejado, porque si ahora se habla de una multa exorbitante es porque él está acumulado un barco de multas, inalcanzable, que es tremendo, pero lo está acumulando porque no paga. Desde que me separé no paga nada. Cero”.

El caso suma presión judicial y mediática sobre Mauro Icardi, mientras el equipo legal de Wanda Nara reclama una deuda que, según se informó, ascendería a 600 mil dólares. En ese escenario, la conductora dejó claro que no piensa bajar el tono del reclamo y que el eje de su planteo seguirá puesto en Francesca e Isabella.