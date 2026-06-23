La pregunta sobre Manu Ibero parecía apuntar hacia un costado sentimental, pero Titi Tcherkaski terminó dando una respuesta mucho más inesperada. Tras quedar eliminada de Gran Hermano, la exparticipante habló del vínculo que construyó dentro de la casa y confesó que, antes de conocerlo, no lo soportaba.

Su salida se dio después de un mano a mano muy ajustado con Sol Abraham, quien logró imponerse por el 51,4% de los votos negativos. Ya fuera del reality, Titi Tcherkaski pasó por La Cumbre, el stream de Santiago del Moro, y allí empezó a revisar algunas de las relaciones que marcaron su juego.

El nombre de Manu Ibero apareció inevitablemente, porque dentro de la casa se convirtieron en dos aliados muy cercanos. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Titi reconoció que su mirada sobre él era completamente distinta antes de entrar al programa.

"Lo he criticado muchísimo porque había escuchado la versión de Zoe y le creí. Fue antes de conocerlo y de hecho en la casa se lo dije, lo escuché y le dije que le creía pero quizás al salir, podía cambiar de parecer. Uno tiene que escuchar las dos versiones pero bueno, antes no lo bancaba", explicó la exjugadora.

La confesión tuvo más impacto porque el vínculo con Manu Ibero terminó siendo uno de los más fuertes de su paso por Gran Hermano. Titi Tcherkaski admitió que había llegado con una idea formada por lo que conocía de Zoe Bogach, expareja del participante, pero que la convivencia modificó parte de esa percepción.

Aunque remarcó la cercanía que construyeron, la exparticipante también reconoció que no todo fue armonía. Sobre sus diferencias con Manu Ibero, analizó: "Siento que él es más lineal con lo que dice y hace. Yo soy más impulsiva, si se me pasa algo por la cabeza yo lo digo".

Antes de cerrar, Titi también habló de Sol Abraham, la rival que la dejó afuera de la competencia. Aunque la destacó como una jugadora fuerte, marcó que la definición fue muy pareja: "La gente terminó eligiéndola pero por muy poca diferencia". Así, su salida dejó una doble lectura: una eliminación ajustada y una confesión sobre Manu que cambió por completo la historia que muchos imaginaban.