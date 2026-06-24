El ingreso del Turco García a Gran Hermano Generación Dorada dejó una escena mucho más incómoda que romántica. Mariela Prieto esperaba el reencuentro con ansiedad, pero terminó quebrada al notar la distancia de su pareja y una frase que confirmó su malestar por lo que vio desde afuera.

El primer gesto ya marcó el clima. Antes de acercarse a Mariela Prieto, el exfutbolista eligió ir hacia Yanina Zilli y lanzó: "Voy a saludar a una persona que quiero mucho en esta casa que sos vos, mi amor". La actitud sorprendió dentro de la casa y anticipó un ingreso cargado de tensión.

Cuando finalmente se paró frente a su pareja, el Turco García buscó contenerla, aunque sin abandonar el tono serio. "Te quiero decir que estoy contento de lo que estás haciendo acá, sé que estás jugando, que sos una madre espectacular. Sé lo que sos como persona, seguí jugando, te quiero un montón. Estás muy bien y no te hagas problema. Seguí así, divertite, cuidate. No te olvides de la persona que sos".

En medio de ese mensaje, también apareció una parte más íntima de la relación. “Sos una persona que me ayuda un montón. Si no fuera por vos, estaría muerto por el tema de la adicción. Siempre te lo voy a agradecer”, le dijo, dejando expuesto el lugar que Mariela Prieto ocupa en su vida fuera del reality.

Pero el momento que terminó de cambiarle la cara a la participante llegó cuando el Turco García habló de los bailes con Emanuel y Brian. “Lo del baile... yo sé que sos una mujer que siempre estuvo al límite, manejalo. Sé que esto es un juego y que querías estar acá”, le marcó, antes de sumar otro comentario: “Ah... Mari, Yamil empezó a jugar... y el baile no me gustó un carajo”.

Después de su salida, Mariela Prieto no pudo disimular el impacto. "Está un poco enojado, me parece. No está acostumbrado a verme bailar con nadie ni a tener una relación de amistad tan cercana con un hombre. Con Ema tenemos una linda amistad. Él no está acostumbrado a que yo tenga este tipo de vínculo", explicó.

La participante también reconoció que hubo un detalle que le dolió especialmente durante el encuentro. "No me dijo 'te amo' y me sorprendió. Es muy celoso de mí y con todo lo que se habló, peor. Creo que eso lo dejó en un lugar feo. Es un señor".

Con su ingreso, el primer “congelados” dejó una consecuencia emocional inesperada dentro de Gran Hermano. Lejos de darle tranquilidad, la visita del Turco García expuso el peso de los rumores, golpeó a Mariela Prieto y abrió una nueva tensión alrededor de su vínculo.