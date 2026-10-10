Wanda Nara le marcó un límite a Grego Rossello cuando él quiso conseguir su WhatsApp en MasterChef Celebrity. El pedido apareció mientras la conductora visitaba su estación y provocó un cruce que mezcló el coqueteo con la tarea de terminar una pasta en plena gala de última chance.

La respuesta no le quitó las ganas de intentarlo otra vez. Después de recibir una devolución favorable del jurado por su preparación, Rossello le propuso a la conductora un encuentro fuera del programa: “¿Venís? Si llego a mejorar la pasta y está perfecta, ¿venís a mi casa a comer? ”. La invitación quedó condicionada a que pudiera perfeccionar el plato.





El pedido del contacto había surgido durante una visita en la que Wanda Nara interpretaba a una azafata. Al pasar por las estaciones, preguntó al humorista: “¿Pollo o pasta?”. Él eligió la pasta y aprovechó para sumar otra solicitud, mucho más personal: “¿Y tu WhatsApp? ”. La ocurrencia desvió el diálogo de la comida.

Sin abandonar su personaje, la conductora contestó: “Estoy trabajando”. Grego Rossello se mostró incomodo e intentó salir bien parado de la situación con un “disculpame”, mientras la situación despertaba risas y sorpresa. Entre las reacciones también se escuchó “desubicado”, que despertó risas.

Más adelante, mientras el participante amasaba, Wanda fue quien lanzó una insinuación: “No hay nada más hot que un hombre amasando ”. Pero él, concentrado en la preparación y nervioso por el intercambio, apenas respondió: “Qué bueno ”. La frase no le alcanzó para seguir el juego que ella proponía, pese al entusiasmo que había mostrado al pedirle el WhatsApp.

Ese ida y vuelta tiene antecedentes. En otro cruce, Grego Rossello había contado que llevó flores y un perfume a la casa de Wanda Nara, pero ella no lo recibió. La conductora también había bromeado con el tamaño del frasco. Ahora, la receta le dio una nueva oportunidad de proponerle un encuentro.

El intercambio mostró a Grego más decidido cuando era él quien proponía algo que cuando Wanda le devolvía la insinuación. El trabajo con la masa recibió una buena devolución, pero una frase de la conductora bastó para dejarlo sin una respuesta elaborada. La cena quedó planteada con una condición culinaria: perfeccionar la pasta antes de convertirla en otra excusa para acercarse.