Lali Espósito recibió sus 35 años en Río de Janeiro y compartió con sus seguidores parte de la intimidad de la previa. Lejos de Buenos Aires por un compromiso cinematográfico, la cantante encontró un momento para posar en la habitación de su hotel y contar cómo se sentía ante la llegada de su cumpleaños.

La alegría apareció sin vueltas en su canal de difusión, donde escribió en las horas previas: “Es mi cumple en un ratito 35!!! Que cosa eh! Estoy re feliz y agradecida a la vida! Gracias a ustedes por su cariño siempre!!!!”. El mensaje acompañó las imágenes de Lali Espósito con una declaración de agradecimiento, tanto por el presente que atraviesa como por el afecto de quienes la siguen.

El viaje de Espósito tiene como motivo la presentación de Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat en la que interpreta a “La Negra” Miranda. Comparte protagonismo con Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe. Así, el cumpleaños la encontró en Brasil, donde integra la lista de más de 40 invitados internacionales al festival.

Uno de los protagonistas de las fotos fue su vestido ajustado rosa, con un diseño de pincelada en la parte superior y flecos circulares rosas y celestes en el ruedo. Los seguidores celebraron esa elección: “Sos una barbie con ese vestido”, “Que mujer” y “Keee musherrrr”. Otros comentarios sumaron entusiasmo: “LO HERMOSA QUE ESTÁ LALI” y “Lo hermosa que está Lali chicxs!”.

Dentro de la misma habitación, Lali Espósito también posó con una musculosa deportiva rosa estampada en negro. Llevó el pelo suelto y ondulado, maquillaje en tonos rosados y aros con forma de flor, con ventanales y cortinas claras detrás. Una imagen desenfocada por el movimiento, con los ojos cerrados y un gesto de beso, incluyó el aviso: “Casi mi cumple”.

La edad también dio lugar a bromas entre los comentarios: “Yo con 23 años no me puedo ni mover, Lali con casi 35”, “Mañana cumple 22” y “Mañana ella cumple 35”. La fecha de nacimiento inspiró otra ocurrencia: “Ella es un 10/10 por que nació el 10/10”. A esa mezcla de humor y cariño se sumaron “Crecen tan rapido” y “Mamá te amo”.

Para Lali Espósito, la fecha llegó durante un viaje que reunió su trabajo como actriz con un momento personal. Entre las fotos del hotel y los mensajes de cariño, la distancia de Buenos Aires tuvo una compañía constante: sus seguidores también participaron de la cuenta regresiva.