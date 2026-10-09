La reacción de Wanda Nara fue una de las preguntas que Zaira Nara enfrentó al hablar de su regreso con Jakob Von Plessen. Las versiones de un enojo familiar se apoyaban en un antecedente incómodo: el supuesto encubrimiento del encuentro de Mauro Icardi con la China Suárez en Francia, atribuido a la expareja de la modelo.

El episodio reapareció cuando Yanina Latorre le consultó si habían quedado atrás las molestias vinculadas con lo ocurrido entre Mauro Icardi y la China Suárez. “Pareciera que sí, ¿no?”, contestó. La frase no confirmó una pelea por la reconciliación ni aportó detalles sobre el papel que se le había adjudicado a Jakob en aquella situación.

Al describir cómo recibió su hermana la vuelta de la pareja, la modelo buscó evitar rememorar esa polémica. “Wanda es mi cómplice en todo desde el minuto cero”, aseguró. A lo que también puso paños fríos entre ambos: “Está muy feliz. Wanda tiene una muy linda relación con Jako”.

La conversación también pasó por el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. En ese terreno, Zaira expresó confianza en su hermana con un “Dudo que a Wanda algo le salga mal”, pero marcó una distancia frente a las disputas judiciales: “Todas esas cosas me hacen mal. Acompaño, pero no opino”.

Cómo viven Zaira Nara y Jakob Von Plessen su reconciliación

Zaira Nara insistió en el apoyo familiar: “Wanda es mi cómplice en todo desde el minuto cero. Está muy feliz”. Al mismo tiempo, aclaró que hay límites para lo que quiere compartir: “Hay una parte de mí que quiere cuidar mi privacidad”. Su intención de reservar detalles también alcanzó la manera de contar el acercamiento.





Sobre su decisión de retomar la relación, aclaró que hubo un proceso previo: “No tomo decisiones de un día para el otro, es algo que venimos construyendo”. Zaira evitó presentar el regreso con Von Plessen como una resolución impulsiva y resumió cómo se siente con un “Estoy muy contenta”. El vínculo, según su relato, fue tomando forma a lo largo del tiempo.

Por ahora, esa nueva oportunidad no incluye compartir una casa. “No estamos conviviendo, él tiene su casa y yo la mía. Estamos viviendo la parte más divertida”, contó sobre su rutina con Jakob. Al referirse al futuro, señaló que “no hay planes”. Así, la pareja vuelve a encontrarse mientras conserva espacios separados: la reconciliación está confirmada, pero una convivencia no forma parte del presente que describió.