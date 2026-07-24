Una conversación de Mauro Icardi con sus hijas colocó a las niñas nuevamente en medio de su enfrentamiento con Wanda Nara. En el audio difundido por Puro Show, el futbolista acusó a su expareja de haberlas secuestrado dos años atrás y vinculó aquel episodio con una posible sanción relacionada con el robo de los documentos familiares en Milán.

El problema excedería la pérdida de los pasaportes porque la autorización necesaria para renovarlos podría modificar la estrategia judicial de Mauro Icardi. Ángie Balbiani explicó la dificultad que enfrenta el deportista: “Si Mauro Icardi firma para que se le otorguen esos pasaportes, la restitución internacional por la que él viene peleando hace 20 meses se cae, porque él estaría autorizando que vuelvan a la Argentina”.

Los documentos desaparecieron durante el robo registrado en la casa de campo de Wanda Nara en Milán. A partir de ese hecho, la situación de las menores sumó un nuevo capítulo judicial: necesitan contar otra vez con sus pasaportes, pero la firma del padre podría ser interpretada como un consentimiento para que permanezcan o regresen a la Argentina.

En ese contexto, Santiago Riva Roy presentó en el programa de eltrece el registro de una comunicación privada. Mientras hablaba con una de sus hijas, Mauro Icardi lanzó una grave acusación contra Wanda Nara: “Si no le pusieron multa a tu mamá, por secuestrarlas hace dos años acá, que eso seguramente también lo viste en TikTok, no te preocupes que no me ponen ninguna multa”.

La difusión de la grabación generó impacto por la manera en que el conflicto legal apareció dentro de una charla entre el jugador y las niñas. Durante el análisis del caso, Balbiani también reveló cuánto tiempo habría transcurrido desde la última comunicación del delantero con ellas: “Desde hace dos días que no tiene contacto”.

La disputa entre Wanda Nara y el futbolista mantiene como uno de sus puntos centrales el pedido de restitución internacional de las menores. Según la explicación brindada en Puro Show, la posición que adopte el padre ante la renovación de la documentación podría influir directamente sobre el reclamo que sostiene desde hace 20 meses para que sus hijas regresen a Europa.

El audio agregó así una nueva acusación a una pelea familiar atravesada por denuncias, trámites y desacuerdos sobre el lugar de residencia de las niñas. Mientras Wanda Nara intenta resolver las consecuencias del robo, Mauro Icardi enfrenta una decisión delicada: facilitar los nuevos pasaportes sin debilitar el planteo judicial con el que busca recuperar el contacto y la convivencia con sus hijas.