La China Suárez salió a pasear con las hijas de Wanda Nara tras la picante pelea: la foto filtrada

Una foto tomada en Nordelta mostró a la China Suárez de compras con Mauro Icardi y la hija menor que el futbolista tuvo con Wanda Nara. La imagen se conoció después del cruce que las dos protagonizaron en redes sociales, mientras sigue vigente una medida judicial que involucra al jugador.

El intercambio había empezado cuando Wanda Nara sostuvo que la actriz estaba con el futbolista por interés económico. Ese señalamiento abrió una discusión que, en los mensajes siguientes, también incluyó reproches por la forma en que habían ganado exposición pública y acusaciones vinculadas a la compra de una propiedad.

En su respuesta, la China Suárez reivindicó su carrera artística y cuestionó la forma en que otras figuras habían ganado notoriedad a partir de sus vínculos. “Yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chu... p... y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos”, publicó la actriz.

Wanda Nara volvió sobre el dinero en su réplica y lanzó acusaciones en torno a una operación inmobiliaria que vinculó con una mudanza a Turquía. “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”, escribió.

La foto de Nordelta y la medida judicial sobre Icardi

La cuenta de LAM difundió la foto de la salida después de ese ida y vuelta. En la postal se ve a la China Suárez junto a Mauro y a la nena, los tres con varias bolsas de compras. El detalle de quién acompañaba al futbolista cobró relevancia por el alcance de la restricción judicial.

La medida se dictó a partir de una denuncia que la hija mayor del futbolista presentó la semana anterior. En esa presentación, la chica señaló presuntas situaciones de maltrato por parte de su padre. Tras la denuncia, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento por 45 días.

La orden le impide a Mauro Icardi acercarse a su hija mayor durante ese plazo. El contacto con la hija menor, que fue quien lo acompañó en la salida de compras retratada en Nordelta, queda fuera del alcance de esa medida.