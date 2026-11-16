La ausencia de Damián Betular en MasterChef Celebrity trajo una cara nueva a las cocinas de Telefe. Durante la emisión del domingo 15 de noviembre, una joven chef se sumó al jurado para ocupar su lugar y rápidamente despertó la curiosidad de los seguidores del reality. Se trata de Julia Debicki, una profesional que, pese a su corta edad, ya cuenta con una importante experiencia en el mundo de la pastelería.

Con apenas 27 años, Julia tiene un vínculo laboral muy cercano con Betular. Actualmente se desempeña como jefa de pastelería de Betular Pâtisserie, el reconocido emprendimiento del pastelero ubicado en Villa Devoto, donde está al frente de un equipo integrado por más de 30 profesionales. El establecimiento se especializa en alta pastelería, panadería y chocolatería artesanal.

Su llegada a la televisión no es completamente nueva. Debicki comenzó a hacerse conocida cuando tenía apenas 19 años y decidió participar de la primera temporada de Bake Off Argentina, el certamen de pastelería que le permitió mostrar sus habilidades frente a las cámaras y dar sus primeros pasos en el mundo de los realities gastronómicos.

Detrás de su vocación existe una historia personal de superación. Durante su adolescencia, Julia atravesó una leucemia a los 15 años, una situación que modificó por completo su rutina. Después de someterse a dos trasplantes de médula ósea, debió permanecer mucho tiempo en su casa y encontró en la cocina una actividad que terminaría transformándose en su profesión.

Fue durante ese período cuando comenzó a descubrir los secretos de la pastelería de manera autodidacta. A través de videos de YouTube, empezó a experimentar con distintas preparaciones y técnicas, hasta desarrollar un interés cada vez mayor por la actividad. Con el tiempo, decidió profundizar esos conocimientos mediante una formación profesional.

Su recorrido laboral también incluyó experiencias en establecimientos gastronómicos de primer nivel. Trabajó en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, uno de los hoteles de lujo más reconocidos del país, y posteriormente asumió la jefatura de pastelería en Atelier Fuerza, otro espacio importante dentro de su carrera.

Además, en 2025 formó parte del equipo AMAU, con el que representó a la Argentina en una competencia mundial de pastelería. Esa participación significó otro paso importante en su crecimiento profesional y le permitió medirse con especialistas de otros países en un escenario internacional.

Ahora, Julia Debicki enfrenta un desafío diferente al incorporarse a MasterChef Celebrity. Su participación llega por la ausencia temporal de Damián Betular, quien debe cumplir con sus compromisos teatrales en la obra Hairspray. Mientras el pastelero desarrolla su temporada artística, la joven tendrá la oportunidad de mostrar su experiencia y ocupar uno de los lugares más destacados de la televisión gastronómica argentina.