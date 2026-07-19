Wanda Nara encontró una nueva manera de seducir a L-Gante, aunque esta vez lejos del terreno sentimental. La posibilidad de participar en MasterChef Celebrity, el reality que ella conduce en Telefe, despertó el interés del cantante y lo impulsó a poner a prueba sus habilidades frente a la cocina.

Las fotos y los videos que alimentaron esa posibilidad fueron registrados durante una cena organizada por el músico en su casa. Rodeado por familiares y amigos, asumió el control del menú y preparó pollo a la mostaza con miel, una receta que adoptó tiempo atrás y que actualmente considera una de sus especialidades.

Luis Perdomo estuvo entre los invitados que siguieron el proceso y probaron el resultado una vez servido. El plato recibió calificaciones altas de casi todos los comensales, quienes aprobaron el sabor y celebraron el desempeño del anfitrión. Claudia Valenzuela, madre del artista, rompió el consenso al otorgarle una nota muy baja, aunque lo hizo en tono de broma.

El referente de la cumbia 420 también aclaró que la preparación no nació de una idea propia. Había visto cómo se hacía anteriormente, decidió incorporarla a sus comidas y, con la práctica, terminó transformándola en su receta de cabecera para compartir en encuentros íntimos.

La relación con MasterChef Celebrity apareció cuando la conversación pasó del plato al futuro laboral de L-Gante. Sus amigos observaron que su creciente interés por la gastronomía podía abrirle una puerta en el certamen y comenzaron a bromear con la posibilidad de verlo cocinando ante los jurados bajo la conducción de Wanda Nara, quien suele ayudar a elegir a los competidores.





Lejos de rechazar la idea, el músico se sumó al juego y dejó abierta la chance de competir en una próxima edición. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su incorporación, su reacción mostró que el desafío le resulta atractivo y que estaría dispuesto a evaluar un regreso a la televisión desde un lugar diferente al musical.

La cena terminó funcionando como una prueba informal y también como un inesperado puente profesional con su expareja. Si la propuesta avanza, Wanda y L-Gante podrían reencontrarse dentro de un estudio televisivo, con ella al frente del programa y él intentando demostrar que sus habilidades culinarias alcanzan para superar algo más exigente que la evaluación de sus amigos.