Morena Rial terminó tatuada en la pierna de Guido Focaccia por una inesperada promesa vinculada al Mundial 2026. El creador de contenido había asegurado que grabaría su rostro junto a la frase "Que lo demuestre" si la Selección Argentina derrotaba a Inglaterra y conseguía avanzar a la final.

A través de un video, el joven explicó el particular origen de la apuesta: "Entre estupefacientes y cantidades ilimitadas de cerveza, mi cerebro claramente dominado por los Oompa Loompas, prometí totalmente alocado que me iba a tatuar a More Rial. Andá a saber cuál fue el cortocircuito que tuve, y con la famosa frase 'que lo demuestre'". La ocurrencia quedó registrada y sus seguidores no le permitieron olvidarla.

Cuando llegó al estudio para cumplir con su palabra, incluso el tatuador se sorprendió por el diseño elegido. "Estás loco amigo. La última vez que la tatuó", reaccionó al enterarse de que debía reproducir la cara de la hija de Jorge Rial sobre el gemelo. Focaccia justificó su decisión con una explicación directa: "La promesa tiene que ser algo que me moleste sino no es una promesa".

Durante una entrevista en el streaming de Infobae, Guido reconstruyó la tensión con la que terminó siguiendo el encuentro: "En el momento, honestamente, pensé que no se podía. Y, en un momento de locura, escuché que uno dijo que dejaba de fumar y quise ir por algo que no fuera lo típico. Después de que dije eso, Enzo hizo el empate y después no quería que hagan el segundo gol. Hicimos el segundo y, ni bien terminó el partido, me dijeron que me la tenía que tatuar antes de la final".

El resultado del trabajo mostró el rostro de Morena Rial acompañado por "Que lo demuestre", la expresión que ella pronunció en 2023 durante una entrevista de Alejandro Castelo a la salida del programa de Karina Mazzocco. Su respuesta se viralizó, se convirtió en meme y comenzó a circular también como sticker de WhatsApp.

Morena Rial aprovechó posteriormente la popularidad de la frase para lanzar productos oficiales y volvió a utilizarla en 2025 al cerrar un comunicado desde la cárcel con "¡Que lo demuestren!". Años después de aquel móvil televisivo, sus palabras quedaron inmortalizadas en la piel de un desconocido por una victoria de la Selección Argentina que él mismo dejó de desear apenas comprendió el alcance de su promesa.