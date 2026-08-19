Una serie de tubos, jeringas y extracciones de sangre mostró una faceta que Wanda Nara había preferido resguardar desde que recibió su diagnóstico. Por primera vez, la empresaria decidió filmar una jornada de control y tratamiento por la leucemia mieloide crónica. El registro causó impacto por la intimidad del momento y por la crudeza de las imágenes.

Wanda Nara publicó el video en sus redes sociales sin intentar disimular el procedimiento que estaba atravesando. “Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes”, escribió para acompañar las imágenes. Con esa frase reconoció que, pese a compartir numerosos aspectos de su vida cotidiana, suele mantener su situación médica fuera de la exposición pública.

La grabación comienza cuando el personal de salud ya está realizando las extracciones. Sobre una mesa pueden observarse varios tubos preparados para recibir las muestras, mientras dos jeringas aparecen llenas de sangre y una tercera continúa en proceso. La conductora sostuvo el teléfono durante el procedimiento y permitió que sus seguidores vieran una escena que hasta ahora permanecía reservada a su círculo cercano.

El diagnóstico de Wanda Nara se conoció en julio de 2023, cuando atravesó estudios médicos que finalmente determinaron que tenía leucemia mieloide crónica. A partir de entonces comenzó a atenderse en Fundaleu y siguió el tratamiento indicado para controlar la enfermedad. Desde aquel momento, su salud quedó acompañada por controles periódicos y evaluaciones profesionales.

Durante diferentes etapas de este proceso, la mediática realizó consultas tanto en Buenos Aires como en Estambul, debido a los cambios que atravesaba su vida familiar. Sin embargo, pocas veces permitió conocer cómo eran esas jornadas desde adentro. Sus declaraciones anteriores estuvieron centradas principalmente en el impacto que tuvo el diagnóstico y en la manera en que la noticia llegó a sus hijos.

El nuevo video no incluyó información sobre los resultados de los análisis ni anticipó modificaciones en el tratamiento. Wanda Nara tampoco dio precisiones acerca de cuándo recibirá una devolución médica sobre este control. La publicación se limitó a mostrar el procedimiento y el comienzo de una jornada que la encontró nuevamente pendiente de su estado de salud.

La decisión de Wanda Nara de encender la cámara transformó un momento privado en un testimonio contundente sobre el proceso que continúa atravesando. Lejos de sus habituales producciones, viajes y compromisos laborales, la empresaria mostró la parte menos visible de su rutina. El registro dejó expuesta la constancia de los controles y la dimensión personal que conserva su tratamiento.