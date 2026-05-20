El premio que recibió Wanda Nara en los Martín Fierro 2026 no quedó reducido a una celebración televisiva. Detrás de la estatuilla a mejor conductora, apareció un clima mucho más incómodo, con críticas, gestos fríos y una defensa familiar que terminó exponiendo cómo se vivió la noche desde adentro.

La primera señal llegó desde las redes de la propia conductora de MasterChef Celebrity, que compartió imágenes de su paso por la ceremonia y lanzó una frase cargada de ironía para alimentar la polémica del premio: “¿Alguien cura el mal de ojo?”.

Quien decidió ir más allá fue Nora Colosimo, madre de la mediática, que no dejó pasar lo que percibió alrededor de su hija. En un comentario público, apuntó contra las críticas que surgieron después de la elección de APTRA y marcó que el reconocimiento no debía medirse por antigüedad dentro del ambiente.

"La envidia que manejan wawww! No necesitas la aprobación de colegas / artistas! La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos", escribió, dejando una defensa directa frente a quienes cuestionaron que Wanda Nara se impusiera en una terna tan comentada.

El descargo no se quedó solamente en el premio. También puso el foco en el rendimiento televisivo de la conductora y en el respaldo del público, dos argumentos que su madre usó para justificar la decisión. “La mejor conductora 2026 es @wanda_nara, la gente te eligió primero con picos de raiting de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu raiting . Soporten, la gente te eligió, APTRA te premió!”, sentenció.

El picante mensaje de Nora Colosimo.

La parte más fuerte llegó cuando Nora Colosimo habló del trato que habría recibido su hija durante la gala. Según dejó entrever, hubo figuras que no la acompañaron ni siquiera desde las formas básicas de convivencia en una ceremonia pública.

“Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar”, lanzó. Así, el triunfo de Wanda Nara terminó atravesado por una postal menos glamorosa: la estatuilla quedó en sus manos, pero la reacción de parte del ambiente abrió una herida que su madre no quiso dejar pasar.