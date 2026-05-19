El premio de Wanda Nara en los Martín Fierro 2026 todavía sigue generando lecturas dentro del ambiente televisivo. Esta vez fue Marley quien opinó sobre la consagración de la conductora y, aunque evitó confrontar de manera directa, dejó claro que su voto hubiera ido para otras figuras.

La categoría de conducción femenina había llegado cargada de expectativa por la presencia de nombres de mucho peso. Wanda Nara terminó imponiéndose en una terna donde también competían Moria Casán y Georgina Barbarossa, dos referentes con largas trayectorias en la pantalla chica.

Consultado por el ciclo Ya Fue Todo, de Jotax Digital, Marley primero eligió bajar el tono de cualquier posible polémica. “Me pareció bien, es divina y la conozco hace muchos años”, dijo sobre Wanda Nara, remarcando que mantiene un buen vínculo con ella y que no buscaba instalar una pelea personal.

Sin embargo, después marcó una diferencia clara sobre el resultado. “Yo se lo hubiera dado a Moria Casán o a Georgina Barbarossa, un empate a las dos, juntas y abrazadas porque son dos leyendas, eso hubiera estado genial”, expresó, dejando expuesta su preferencia por las dos figuras históricas.

La elección no fue casual. Para Marley, tanto Moria Casán como Georgina Barbarossa representaban una opción más fuerte por su recorrido, por su presencia televisiva y por el peso emocional que podía tener verlas compartir ese reconocimiento. En ese sentido, explicó: “Para mí era la mejor opción por eso y porque las dos son geniales con sus historias increíbles”.

El conductor también tuvo cuidado de no transformar su opinión en un ataque contra Wanda Nara. Por eso, volvió a destacar su buena relación con la ganadora y aclaró: “Wanda también es re buena onda, no tengo problema con nadie, pero yo hubiera votado por Moria o por Georgina porque las amo”.

La frase de Marley se sumó a las repercusiones que dejó una de las ternas más comentadas de la noche. Aunque Wanda Nara celebró el premio con un discurso emotivo, la mirada del conductor volvió a abrir el debate sobre trayectoria, popularidad y los criterios que pesan a la hora de definir un Martín Fierro.