Emily Ceco decidió mostrar una parte de su presente que hasta ahora venía manejando con bastante cuidado. Después de semanas marcadas por el impacto judicial de la condena en primera instancia a Santiago Martínez, la exparticipante de Love is Blind Argentina dejó ver que hay alguien acompañándola en esta nueva etapa y confirmó que volvió a abrirse a una historia afectiva.

La primera señal apareció en redes, donde publicó una foto tomada de la mano de un hombre y desató preguntas inmediatas sobre su situación sentimental. La imagen alcanzó para despertar versiones, pero fue ella misma la que terminó dándole forma a la noticia cuando habló públicamente del tema y dejó en claro que se está dando una nueva oportunidad en el plano personal.

En diálogo con Matías Vázquez, Emily Ceco eligió no ir más allá de lo necesario, aunque sí dejó una definición concreta sobre este momento de su vida. “Estoy conociendo a alguien”, dijo, sin vueltas. Con esa frase alcanzó para confirmar que la persona con la que se la había visto en redes no era una aparición casual, sino alguien con quien viene construyendo un vínculo.

Más tarde se conoció que se trata de Kevin Caragutti, un hombre ajeno al mundo del espectáculo con el que habría empezado a hablar mucho antes de que la relación saliera a la luz. Según precisó Matías Vázquez en Puro Show, ambos se conocieron “hace un año a través de una app de citas”. Ese dato terminó de completar una historia que, por ahora, parece haberse armado lejos de la exposición.

También trascendieron algunos rasgos de él. De acuerdo a la información difundida en el programa, tiene 32 años, es padre de un hijo y trabaja como sindicalista en La Bancaria. Pero más allá de esos datos, hubo un aspecto puntual que cobró más peso que cualquier ficha biográfica: el lugar que ocupó en la vida de Emily Ceco mientras ella atravesaba el tramo más duro de su conflicto con Santiago Martínez.

Sobre ese punto fue donde apareció el detalle que más explica por qué esta relación tiene hoy un valor especial para la influencer. Según contaron en el ciclo, Kevin Caragutti “estuvo en el proceso más difícil” de todo lo que le tocó vivir. Esa presencia, en un momento atravesado por el dolor, la exposición y la espera judicial, parece haber sido una base importante para que el vínculo creciera con otro espesor.

Así, la foto de una mano agarrada dejó de ser solo una pista en redes para transformarse en la confirmación de una etapa distinta. Emily Ceco no presentó esta historia con estridencia ni con necesidad de convertirla en un gran anuncio. Alcanzó con una frase, una imagen y un nombre para mostrar que, después de todo lo vivido, empieza a correrse del pasado para mirar hacia otro lugar.