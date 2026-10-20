La gala del mondongo tuvo un momento inesperado cuando Nazareno Casero pasó al frente para presentar su plato. El actor había elegido una malla ajustada, ojotas y una musculosa para acompañar el concepto de su receta. Antes de que pudiera explicar qué había cocinado, Wanda Nara reparó en su ropa y la conversación se desvió hacia el atuendo.

“Epa, y ese look”, comentó la conductora apenas lo vio. Como Nazareno se disponía a hablar de la preparación, ella insistió: “¿Qué viniste? ¿En calzones?”. Él intentó llevar la atención de nuevo al plato: “No no, es un concepto veraniego. Les presento ‘Buenazo Mondongo Beach’”.

Wanda Nara siguió mirando los detalles y quiso saber: “¿Tus ojotas son Versace?”. El actor confirmó la marca y mostró que la malla también era Versace. Cuando la conductora se agachó para verla mejor, reaccionó con un sorprendido “¡Ay!” y se cubrió el rostro. Nazareno Casero continuó enseñando el atuendo, mientras ella trataba de explicar qué le había llamado la atención.

El comentario de Wanda Nara que hizo reír al jurado

“Adelante te quedó más chiquitita”, le señaló Wanda Nara en referencia a la malla. Nazareno buscó una explicación, pero su elección de palabras provocó todavía más risas: “Puede ser, porque tengo cierto ‘piernaje’”. Enseguida intentó corregirse al escuchar el murmullo y risas generales: “No, no. Piernudo. Por favor, no”.

Germán Martitegui advirtió entonces la reacción de la conductora y la expuso frente a todos: “Nunca vi a Wanda colorada”. Ella admitió que la situación la había tomado por sorpresa: “Te juro, por Dios. Es que vos no sabés lo que yo vi”. Entre las bromas del jurado y los intentos del actor por hablar de su receta, la devolución seguía sin comenzar.

Damián Betular intentó bajarle el tono a la reacción de Wanda y le recordó que no era la primera vez que veía a alguien en malla. Ella siguió con el doble sentido: “¿Tan chiquito adelante? Hace rato que no”.

Qué preparó Nazareno Casero en MasterChef Celebrity

Cuando finalmente llegó el momento de evaluar la comida, Nazareno Casero presentó un chicharrón de mondongo con ensalada fresca y mayonesa. El nombre y la ropa de playa formaban parte de una misma idea para mostrar su versión del ingrediente elegido por el jurado.

Martitegui dejó de lado las bromas y valoró el resultado: “Es un buen experimento, yo lo comería en la playa, la ensalada es original y la mayonesa le queda muy bien”. Así, Casero consiguió que su propuesta recibiera una devolución positiva después de una presentación en la que, durante varios minutos, su look había concentrado toda la atención.