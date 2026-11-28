Un nuevo capítulo se sumó al conflicto judicial que involucra a Wanda Nara y una de sus antiguas colaboradoras. La empresaria recibió un fallo desfavorable en primera instancia por una demanda laboral iniciada por Lucía “Luli” Oliver, quien trabajó como asistente personal y secretaria privada. La resolución establece que deberá abonarle una importante suma de dinero, aunque todavía existe la posibilidad de que su defensa presente una apelación.

De acuerdo con la información que trascendió, la sentencia fue fechada el 26 de noviembre y se conoció públicamente un día después, durante una emisión de Bondi Live. Según los detalles difundidos por Pepe Ochoa, la Justicia determinó que Wanda Nara deberá pagar $11.200.583, cifra que, al incorporar los honorarios correspondientes, asciende a $17.629.681, sin contemplar los intereses que también deberán calcularse.

La demanda de Lucía Oliver había salido a la luz en noviembre de 2025. En su presentación judicial, la exempleada sostuvo que comenzó a trabajar para la conductora en marzo de 2023 y que tenía múltiples responsabilidades: organizaba actividades familiares, coordinaba al personal doméstico y gestionaba turnos médicos. Además, denunció que su relación laboral no estaba correctamente registrada y que debía emitir facturas para cobrar sus honorarios.

Tras conocerse el resultado judicial, Oliver conversó con Majo Martino y dejó en claro que su reacción no estaba atravesada por el deseo de celebrar la derrota de quien había sido su empleadora. “Contenta y festejando no estoy. Lo que se dio fue de más porque tenía una excelente relación con ella, su familia e hijos. Con todos. Me comporté muy bien como empleada y persona”, expresó, recordando el vínculo que había construido durante su trabajo.

Sin embargo, también hizo referencia al difícil proceso que atravesó desde que su reclamo tomó estado público. “Dormí tranquila desde el día uno sabiendo que ellos lo saben y pensaban eso de mí, así como también la gente que me conoce sabe cómo soy, pero fue horrible pasar por una exposición de cosas que se dijeron en todos los programas que encima eran mentira”, manifestó durante su diálogo con el programa SQP, emitido por América TV.

En ese sentido, Luli Oliver destacó que eligió no entrar en discusiones públicas mientras avanzaba el expediente judicial. “Lo más importante fue quedarse callada y que la Justicia tomara la decisión en base a lo que yo presenté”, concluyó, dejando una contundente reflexión sobre su estrategia durante el conflicto.

Wanda Nara perdió el juicio contra Luli Oliver

Por su parte, Wanda Nara también reaccionó cuando el tema comenzó a circular en las redes sociales. Después de que la cuenta de LAM compartiera la información, un usuario cuestionó que Naiara Vecchio no se refiriera al asunto. La empresaria intervino y negó la noticia con una breve respuesta: “Obvio que no porque es fake”.

Finalmente, Yanina Latorre explicó en SQP que se trata de una sentencia de primera instancia y que la defensa de la conductora todavía puede recurrir a una instancia superior. “Si Wanda no apela tiene que pagar 17 palos, pero si apela iría a una segunda instancia”, detalló. Así, el enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y su exsecretaria todavía podría sumar nuevos capítulos.