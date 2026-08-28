El 27 de agosto de 2001 marcó un antes y un después en la historia de Shakira. Ese día vio la luz “Whenever, Wherever”, el sencillo que impulsó a la cantante colombiana al mercado internacional y la convirtió en una de las artistas latinas más influyentes del planeta. A 25 años de aquel lanzamiento, la barranquillera celebró el aniversario de una canción que sigue siendo uno de los mayores éxitos de su carrera.

En aquellos años, Shakira mantenía una relación con Antonio de la Rúa, hijo del fallecido expresidente argentino Fernando de la Rúa e Inés Pertiné. La pareja estuvo junta durante aproximadamente una década y protagonizó una de las historias de amor más mediáticas de comienzos de los 2000. Fue mucho antes de que la cantante iniciara su romance con el exfutbolista español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

El tema formó parte de Laundry Service, el quinto álbum de estudio de la artista y el primero grabado mayoritariamente en inglés. La apuesta resultó un éxito rotundo: la canción sonó en radios de todo el mundo, dominó rankings internacionales y consolidó a Shakira como una figura global.

La canción que cruzó fronteras y cambió la carrera de Shakira

Con motivo del aniversario, la cantante compartió un mensaje en sus redes sociales recordando el impacto que tuvo el sencillo en su trayectoria.

"Una canción que viajó por todas partes, cruzó todas las fronteras y lo cambió todo para mí. ¡Gracias por apoyarme en este viaje!", escribió en Instagram junto a un video que recopila algunas de sus presentaciones más recordadas.

La publicación rápidamente acumuló millones de reproducciones y comentarios de seguidores de distintas generaciones que crecieron escuchando uno de los himnos pop más importantes de comienzos del siglo XXI.

La letra de "Whenever, Wherever" (y su versión en castellano "Suerte") habla sobre el destino, la suerte de haber encontrado el amor verdadero y la disposición de superar cualquier obstáculo o distancia para estar con la persona amada.

Laundry Service, el disco que abrió las puertas del mercado anglosajón

Antes de Laundry Service, Shakira ya era una estrella consolidada en América Latina gracias a álbumes como Pies Descalzos y ¿Dónde están los ladrones?. Sin embargo, el lanzamiento de "Whenever, Wherever" representó un salto de escala.

La canción fue el primer sencillo del disco y funcionó como carta de presentación para el público de habla inglesa. Su mezcla de pop, rock y sonidos andinos, sumada a una estética innovadora para la época, logró captar la atención de audiencias de todo el mundo.

El álbum terminó vendiendo millones de copias y se convirtió en una de las producciones más exitosas de la carrera de la artista colombiana.

El presente de Shakira: música y compromiso social

Mientras continúa batiendo récords con sus giras y lanzamientos, Shakira también mantiene una fuerte actividad solidaria en Colombia a través de su fundación Pies Descalzos.

Tras el terremoto que afectó a distintas regiones del país el pasado 10 de agosto, la cantante impulsó nuevas iniciativas destinadas a garantizar el acceso a la educación de niños y adolescentes afectados por la catástrofe.

Según informó, la fundación ya construyó 27 escuelas en Colombia, nueve de ellas durante este año, y actualmente trabaja en la creación de otras 14 instituciones educativas.

"21 mil niños y un millón de personas han sido beneficiados a través de nuestras escuelas y programas en Colombia", destacó la artista, que además reafirmó su compromiso con comunidades históricamente postergadas como La Guajira, Chocó y Tibú.

A 25 años de "Whenever, Wherever", Shakira sigue demostrando que aquel éxito no fue una simple canción. Fue el punto de partida de una carrera internacional que aún continúa escribiendo capítulos históricos.