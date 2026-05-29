La cantante colombiana Shakira volvió a quedar ligada a los grandes eventos deportivos internacionales con el lanzamiento de Dai Dai (que en italiano significa “Vamos, vamos”), la canción oficial del Mundial 2026. Sin embargo, el impacto de la producción trascendió el ámbito musical y deportivo para generar un efecto inesperado: un aumento del interés por aprender idiomas y conocer expresiones utilizadas en distintas partes del mundo.

Dai Dai renovó el interés por aprender idiomas

De acuerdo con un estudio difundido por la plataforma de enseñanza de idiomas Preply y citado por medios internacionales, las búsquedas relacionadas con el nombre de la canción crecieron significativamente después de su estreno. Antes del lanzamiento, el término registraba un promedio diario de 33 puntos de interés, mientras que una semana más tarde alcanzó los 67 puntos y llegó a un pico de 100 el 8 de mayo.

La mezcla cultural que conecta a millones de personas

La canción fue creada por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy y combina ritmos afrobeat con mensajes de aliento dirigidos a los países participantes de la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Uno de los elementos que más llamó la atención del público es su estribillo, que reúne expresiones de distintos idiomas para transmitir un mismo mensaje de apoyo y entusiasmo. Allí aparecen palabras como “dai” en italiano, “iko” en japonés, “dale” en castellano, “allez” en francés y “let's go” en inglés.

Especialistas en educación destacan que este tipo de contenidos culturales suele despertar la curiosidad de jóvenes y adultos por conocer nuevas lenguas, especialmente cuando están asociados a fenómenos masivos como un Mundial de fútbol o un éxito musical global.

Educación, inclusión y oportunidades para las nuevas generaciones

El fenómeno también abre una discusión sobre la importancia de la educación y el aprendizaje de idiomas en un contexto cada vez más globalizado. En Argentina, donde la enseñanza de lenguas extranjeras forma parte de las políticas educativas impulsadas por distintas jurisdicciones y debatidas periódicamente en ámbitos legislativos y académicos, el interés generado por productos culturales puede transformarse en una herramienta complementaria para el aprendizaje.

Aprender otros idiomas no solo facilita el acceso a oportunidades laborales y académicas, sino que también favorece la integración cultural, el intercambio de conocimientos y la posibilidad de participar en mercados laborales cada vez más conectados a nivel internacional.

En un escenario marcado por desafíos económicos, inflación y cambios permanentes en el mercado de trabajo, la capacitación en idiomas es vista por muchos especialistas como una inversión que puede ampliar las posibilidades de empleo y desarrollo profesional.

El compromiso solidario de Shakira con la educación

Más allá del impacto musical, Shakira anunció que donará todos los ingresos generados por la canción para colaborar con niños en situación de vulnerabilidad.

La artista también manifestó su intención de trabajar para promover el acceso a una educación de calidad, una iniciativa que refuerza el mensaje de inclusión que acompaña al proyecto.

Días atrás, además, invitó a los jóvenes bailarines de la organización Ghetto Kids Foundation para interpretar la coreografía oficial durante el primer espectáculo de medio tiempo de un Mundial de fútbol, un acontecimiento que ya es considerado histórico para el certamen.

Un Mundial que trasciende el deporte

A poco menos de dos semanas del arranque de la Copa del Mundo 2026, Dai Dai demuestra cómo un evento deportivo puede convertirse en una plataforma para promover el intercambio cultural, la educación y la solidaridad. La combinación de música, idiomas y diversidad cultural transformó a la canción en mucho más que un himno mundialista: en una invitación a descubrir otras formas de comunicarse y entender el mundo.