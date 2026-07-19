Shakira realizó un anuncio especial a pocas horas de subir al escenario durante la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. La artista compartió un anticipo musical vinculado directamente con el partido y preparó una sorpresa destinada al público hispanohablante.

La colombiana lanzará una versión en español de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El tema fue grabado originalmente junto al cantante nigeriano Burna Boy y se convirtió en una de las piezas musicales que acompañaron al torneo desde su comienzo.

La nueva adaptación fue preparada como un guiño a los dos países que competirán por el título este domingo desde las 16, hora argentina. A través de sus redes sociales, la cantante permitió escuchar un fragmento del lanzamiento, aunque reservó la presentación completa para una de las jornadas con mayor audiencia global.

El estreno tendrá un marco histórico porque Shakira y Burna Boy interpretarán la canción durante el entretiempo de la final. Los Chetto Kids acompañarán la actuación con una coreografía en el estadio de Nueva Jersey. Será la primera vez que una Copa del Mundo masculina incluya un espectáculo musical durante el descanso del encuentro decisivo.

La propuesta fue pensada con un formato cercano al tradicional show del Super Bowl y se extenderá aproximadamente durante 11 minutos. Además de la colombiana y el artista nigeriano, fueron anunciados Madonna, Justin Bieber, BTS, Coldplay y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

Antes del partido también se desarrollará la ceremonia de clausura, cuyo comienzo está previsto 90 minutos antes de que ruede la pelota. Post Malone tendrá un rol central en esa instancia y el evento incluirá las participaciones de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger. La FIFA también comunicó las presencias de Tom Cruise, IShowSpeed y Jennifer Hudson.

El lanzamiento en español de Dai Dai sumará un atractivo pensado especialmente para la definición entre la Selección Argentina y España. Con su anuncio, Shakira convirtió las horas previas al partido en la antesala de un estreno y se aseguró un lugar destacado dentro de una final que combinará fútbol, música y una puesta en escena sin antecedentes en el torneo masculino.