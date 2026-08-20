La internación de Alejandro Stoessel continúa generando preocupación, aunque la información sobre su estado actual descartó por ahora un cuadro de extrema gravedad. Yanina Latorre reveló que el productor presenta antecedentes que requieren seguimiento y explicó que deberá sostener cuidados médicos. También aclaró que no ingresó a terapia intensiva ni necesitó una intervención coronaria.

Al describir la situación, Yanina Latorre combinó datos tranquilizadores con una fuerte advertencia: “Tiene un par de arterias no tapadas, pero casi; una arteria ensanchada, pero crónicamente. ¿Qué tiene que hacer? Cuidarse. No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent, pero tiene que cuidarse". De esta manera, remarcó que su condición exige atención pese a que no fue necesario colocarle un stent.

La información conocida indica que Alejandro Stoessel se encuentra consciente y permanece bajo observación profesional. Hasta el momento, su familia y el Sanatorio La Trinidad de San Isidro no difundieron un parte médico oficial. Por ese motivo, los detalles disponibles sobre sus arterias y su enfermedad de base corresponden al relato realizado por la conductora en SQP.

El episodio comenzó después de que el padre de Tini Stoessel regresara de pasar unos días en Cariló. Un intenso dolor en el pecho lo llevó a consultar en la guardia del sanatorio, donde le realizaron distintos estudios. Los resultados y sus antecedentes hicieron que los médicos resolvieran dejarlo internado para controlar su evolución.

Yanina Latorre también habló de una condición previa que, según explicó, puede manifestarse a través de otros síntomas. “Vino hace unos días, empezó con un dolor en el pecho. Tiene una enfermedad de base: se le suben las plaquetas y le genera hemorragias internas. Se da cuenta de que no está bien cuando le agarra dolor de panza", contó sobre los episodios que alertarían a Alejandro Stoessel.

La periodista no precisó el nombre de esa enfermedad ni detalló qué tratamiento sigue actualmente el productor. Tampoco informó cuánto tiempo deberá permanecer en la clínica. Yanina Latorre sí sostuvo que el ensanchamiento de una de sus arterias sería crónico y que los profesionales deberán continuar observando las alteraciones detectadas durante los estudios.

Aunque Alejandro Stoessel no atraviesa una situación que haya requerido terapia intensiva, su estado demanda controles y precauciones. La información brindada por Yanina Latorre llevó algo de tranquilidad sobre la urgencia inmediata, pero también expuso que existen condiciones previas que no pueden ser desatendidas. Su evolución médica determinará los próximos pasos y cuándo podrá abandonar el sanatorio.