Una reacción silenciosa de Fran Stoessel aumentó la preocupación alrededor de la internación de su padre. El joven fue fotografiado mientras aguardaba novedades sobre Alejandro Stoessel en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro y, al advertir que estaba siendo filmado, se levantó inmediatamente de su asiento. Las imágenes reflejaron la tensión que atraviesa la familia.

En medio de la incertidumbre, la primera información sobre el estado del productor aportó algo de tranquilidad. “Está consciente”, confirmaron en LAM, donde también explicaron que permanece fuera de terapia intensiva y puede comunicarse con sus allegados. Sin embargo, Alejandro Stoessel continúa internado bajo observación y todavía no se conoció un diagnóstico preciso.

El ingreso a la clínica se produjo después de que sintiera un dolor intenso en el pecho. Los profesionales le realizaron diferentes chequeos y resolvieron que no regresara a su casa. “Por eso y por cuestiones que se vieron en los estudios decidieron dejarlo”, informó Pepe Ochoa, sin revelar qué hallazgos médicos motivaron esa decisión.

La presencia de Fran Stoessel quedó confirmada mediante las imágenes tomadas en el interior del sanatorio. "Fran, hermano de Tini en la clínica de la Trinidad de San Isidro acompañando a Alejandro Stoessel tras su internación de urgencia por un dolor en el pecho . Tini y Mariana Muzlera por el momento no se hicieron presentes", comunicó el periodista Fede Flowers al difundir el material.

Lejos de realizar declaraciones, el hermano de Tini se mantuvo en la sala de espera mientras seguía la evolución de su padre. Su reacción al descubrir las cámaras fue ponerse de pie y abandonar la postura que mantenía hasta ese momento. Aunque el gesto evidenció su incomodidad frente a la exposición, Fran Stoessel no dio información sobre los estudios ni sobre las próximas decisiones médicas.

En paralelo, surgieron interpretaciones sobre si la exposición mediática de la familia pudo haber influido en el estado de Alejandro Stoessel. "Con todo lo que está pasando con Tini, todo lo mediático, tal vez a Alejandro no le jugó una buena pasada", planteó Ochoa. Se trató de una hipótesis televisiva y no de una conclusión médica respaldada por el sanatorio.

Por el momento, no existe un parte oficial que permita conocer con precisión la evolución del productor o cuánto tiempo deberá permanecer internado. La imagen de Fran Stoessel acompañándolo confirmó que cuenta con el respaldo de su entorno más cercano, pero también dejó expuesta la preocupación que rodea a Alejandro mientras continúan los controles.