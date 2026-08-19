La posibilidad de una reconciliación volvió a instalarse después de las últimas declaraciones de Facundo Arana sobre María Susini. Aunque llevan varios meses separados, el actor aseguró que sus sentimientos permanecen intactos y explicó que el cambio en la relación no destruyó el vínculo familiar. Sus palabras funcionaron como una declaración de amor pública hacia la modelo.

Facundo Arana planteó que la separación ocupa un lugar menor frente a todo lo que construyeron durante casi dos décadas. “Cuando hay puro amor y lo hay, entonces separados o no separados, lo de estar separados o juntos es un detalle al lado de todo lo otro”, reflexionó. Después profundizó su idea: “¿Qué es estar separado? Si amás, amás. Lo que pasa es que ya te vuelvo a decir, a veces separado es peleado y no es lo que nos pasa, gracias a Dios, no es lo que nos pasó".

La ausencia de enfrentamientos les permitió continuar trabajando para preservar la relación que mantienen como familia. “Sí buscamos todo el tiempo que las cosas funcionen, sobre todo por nuestros hijos y, a esa misma altura, también por nosotros mismos”, reconoció. Arana y Susini son padres de India, Yaco y Moro, quienes ocupan un lugar central en las decisiones que toman durante esta nueva etapa.

Más allá de las responsabilidades familiares, el actor destacó que ambos también intentan cuidar la conexión personal que todavía conservan. Facundo Arana no presentó a María Susini únicamente como la madre de sus hijos, sino como la mujer a la que sigue amando. Por eso, su discurso dejó la sensación de que la historia sentimental no está completamente terminada.

Cuando le preguntaron si se imaginaba iniciando otra relación, respondió con una frase tajante: “Si no es con María, no quiero nadie más nunca más. No, olvidate. No, no”. La insistencia sobre su futuro amoroso no logró modificar su postura y volvió a repetir: “Si no es con María, no quiero nadie más nunca más. No, olvidate".

El actor también aprovechó la entrevista para desmentir las versiones que lo vincularon sentimentalmente con otra mujer. “No, me pusieron de novio con una gran amiga”, aclaró sobre los rumores que circularon después de la separación. Frente a la posibilidad de volver a enamorarse, Arana remarcó: “Ya estoy enamorado. De María Susini. Ya lo saben. No me van a poder colgar”.

María Susini no confirmó públicamente una reconciliación ni respondió a la declaración del actor. Sin embargo, Facundo Arana dejó en claro que no considera agotado el amor entre ellos y que tampoco proyecta una vida sentimental con otra persona. Su mensaje abrió una puerta inesperada y expuso que, al menos desde su lado, el deseo de recuperar la relación continúa vigente.