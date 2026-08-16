Evangelina Anderson sorprendió al revelar una situación inesperada que vivió durante un encuentro íntimo con un joven. La modelo reconstruyó el episodio en PH, Podemos Hablar y dejó atónitos a Benjamín Vicuña, Santiago Talledo, Lizy Tagliani y Andy Kusnetzoff por el particular pedido que recibió.

La confesión surgió cuando el conductor invitó a los presentes a compartir experiencias fuera de lo común. Tras su separación de Martín Demichelis y su breve romance con Ian Lucas, Anderson decidió exponer aquella anécdota y contó que el hombre involucrado mostró un interés especial por uno de sus pies.

“Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca”, aseguró Evangelina Anderson. La descripción provocó una inmediata reacción de Vicuña, quien quiso comprobar hasta dónde había llegado la situación: “¿La patita completa?”. Ella respondió con humor: “O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito”.

Las bromas comenzaron a multiplicarse dentro del estudio después de esa explicación. Lizy Tagliani comparó el tamaño de su propio pie con la escena relatada y lanzó: “Conmigo es como una doble”, un comentario que mantuvo el tono distendido del intercambio.

Santiago Talledo también intentó reconstruir el momento mediante un gesto. “Yo te voy a ayudar. ¿Él hizo esto, o sea así? Pero y solo eso. No es que chupó...”, preguntó. La modelo descartó esa interpretación y explicó que todo sucedió sin advertencia: “No, no. De una. Me sorprendió, la verdad”.

Luego de aquel impacto inicial, Evangelina Anderson aseguró que el encuentro continuó con normalidad. “Después me quedé como... fue ahí, jugó un poquito más y después seguimos, y después estuvo bien”, relató, dejando en claro que pudo superar la sorpresa que le generó la inesperada acción del joven.

Andy Kusnetzoff buscó entonces saber si el fetiche incluía ambos pies y preguntó: “¿Pero después fue al izquierdo?”. “No, fue una, era una sola”, precisó la invitada. El conductor cerró el desopilante ida y vuelta con una conclusión que hizo reír al resto de la mesa: “Su morbo era una”.