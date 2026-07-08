La última gala de Gran Hermano tuvo uno de los momentos más emotivos con una nueva edición del Congelados, aunque el desenlace estuvo lejos de ser feliz. Cinzia Francischiello recibió la visita de su novio, Dylan Gissi, pero el futbolista incumplió una de las reglas fundamentales del desafío y provocó una severa sanción que impactó no solo en la participante, sino también en todos sus compañeros.

La noche comenzó con la visita de familiares para algunos de los jugadores. El primero en vivir ese esperado reencuentro fue Emanuel Di Gioia, quien pudo abrazar a su madre, Luci, en un momento cargado de emoción. Más tarde llegó el turno de Cinzia, que se encontró con Dylan Gissi, futbolista de Nueva Chicago y su futuro esposo.

Apenas ingresó a la casa, Dylan Gissi no pudo ocultar los nervios. Besó y abrazó a Cinzia Francischiello mientras le transmitía tranquilidad con un mensaje lleno de cariño. "Siempre estoy con vos. Estoy preparando un montón de cosas, estás preciosa. El casamiento está encaminado, la casa está bien. Tu familia te ama, te mandan muchos besos", expresó, mientras la participante rompía en llanto por la emoción del reencuentro.

Sin embargo, el problema apareció cuando el tiempo de la visita llegó a su fin. A pesar de que Gran Hermano le indicó en varias oportunidades que debía abandonar la casa, Dylan Gissi continuó hablándole a su pareja y demoró su salida. Incluso el dueño de la casa lanzó una advertencia directa: "Atención, necesito que te retires. Cinzia puede ser sancionada". El futbolista, completamente movilizado, tardó en reaccionar.

Ante el incumplimiento, la producción intervino y posteriormente Gran Hermano reunió a todos los participantes para comunicar el castigo. La decisión fue contundente: Cinzia Francischiello no podrá nominar durante esta semana, tampoco disputará la próxima prueba del líder y, además, toda la casa competirá únicamente por el 50% del presupuesto semanal. "Mis reglas son claras y están para ser cumplidas", sentenció la voz del reality.

La determinación generó incomodidad entre varios jugadores, ya que la sanción colectiva impacta directamente en la convivencia. Reducir el presupuesto significa menos recursos para las compras semanales, por lo que algunos participantes manifestaron su malestar al considerar que todos terminaron pagando por un error ajeno.

Después del anuncio, Cinzia Francischiello pidió disculpas frente a sus compañeros e intentó justificar la reacción de su novio. "De verdad les pido disculpas, lo siento. Creo que entre los nervios no entendió que se tenía que ir. Estoy segura que él también les pide disculpas porque es lo más divino, lo más amoroso, lo más bueno del mundo", explicó, visiblemente afectada por la situación.

No es la primera vez que Gran Hermano aplica este tipo de medidas durante el Congelados. En una edición anterior, Zoe también había recibido una sanción luego de que su madre, Aixa, brindara información del exterior durante la visita. Con este nuevo episodio, el reality volvió a dejar en claro que las emociones pueden jugar una mala pasada, pero que el reglamento está por encima de cualquier reencuentro.