La tensión entre Roberto Pettinato y Fernanda Iglesias sumó un capítulo explosivo que generó un fuerte repudio en el mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando la panelista lanzó graves acusaciones en televisión, lo que provocó una reacción inesperada y controversial del conductor.

En el ciclo Puro Show, Fernanda Iglesias había asegurado que Roberto Pettinato le habría sustraído dinero a Charly García y que además habría tenido un vínculo con su pareja. Estas declaraciones generaron un verdadero terremoto mediático que no tardó en tener respuesta.

Lejos de quedarse en silencio, Roberto Pettinato rompió el silencio en el mismo programa y negó categóricamente cada una de las acusaciones. “No voy a dejar pasar una barbaridad semejante”, lanzó, visiblemente molesto, apuntando directamente contra la periodista.

El conductor también defendió su relación con Charly García, desmintiendo cualquier conflicto. “Yo no le robé ni plata ni pareja a nadie. Siempre tuve una relación de amistad con Charly y con Mecha”, afirmó, dejando en claro su postura frente al escándalo.

Sin embargo, lo más polémico llegó después, cuando Roberto Pettinato sorprendió con una frase que generó indignación generalizada. “Le voy a consultar a mi abogado la posibilidad de pedir un ADN, porque ahora me genera dudas si la hija de Fernanda no es mía”, expresó.

La reacción no tardó en llegar. Fernanda Iglesias se mostró furiosa por los dichos y cuestionó duramente al conductor por involucrar a su hija de 21 años en el conflicto. “Es una barbaridad que se meta con mi hija”, aseguró, visiblemente afectada por la situación.

Por su parte, la joven también se expresó públicamente, dejando en evidencia el impacto emocional de las declaraciones. “¿Cómo puede decir algo así? La impunidad de los hombres”, escribió, generando una ola de apoyo en redes sociales.

Lejos de apaciguarse, el conflicto escaló aún más cuando Fernanda Iglesias redobló la apuesta con durísimas declaraciones contra Roberto Pettinato. “Tenés las neuronas quemadas y todos sabemos por qué”, lanzó, dejando claro que la guerra mediática está lejos de terminar.