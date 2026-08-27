En medio de la polémica que atraviesa a Tini Stoessel y su entorno familiar, Yanina Latorre sorprendió al revelar detalles sobre la relación entre la cantante y su padre, Alejandro Stoessel. Durante su programa SQP, la periodista habló sobre la crianza de la artista y describió una dinámica marcada por el control y el cuidado extremo del dinero.

Al analizar la personalidad de Tini Stoessel, Latorre consideró que la cantante tuvo una educación muy diferente a la de otras figuras de su generación. “Yo creo que la educaron y la sobreprotegieron, ella es muy aniñada, no es como Lali, que es más potente”, sostuvo la conductora, al establecer una comparación con Lali Espósito.

Luego, la periodista puso el foco directamente sobre la relación de la familia con los gastos. Según relató, pudo conocer esa dinámica de cerca y aseguró que Alejandro Stoessel siempre habría sido muy cuidadoso con sus recursos. “Y en esa educación le enseñaron a no dilapidar la guita, a no gastar. Yo lo vi y estuve con ellos. Ale Stoessel no es que la vive, es un tipo austero, tirando a miserable”, afirmó.

La frase generó una reacción inmediata en el estudio. Mientras Yanina Latorre realizaba su descripción, Martín Salwe intervino desde el panel y calificó al productor como “rata”. La conductora acompañó el comentario con un gesto afirmativo, reforzando su postura sobre la personalidad económica que le atribuyó al padre de la artista.

En relación con el conflicto financiero que involucra a Tini, Latorre también cuestionó la forma en la que se habrían organizado sus bienes. “Creo que el error fue haber dejado todo en una misma cuenta, no está separado. No sé cuánto le corresponde a Ale, pero él desde el vamos tendría que haber puesto las cuentas de Tini a nombre de ella. El problema es que está todo junto”, explicó.

A pesar de sus críticas, Yanina Latorre reconoció que Alejandro Stoessel tuvo un papel determinante en la carrera de su hija. Además, recordó las dificultades económicas que atravesó el productor después de su enfrentamiento judicial con Marcelo Tinelli. “Él tuvo que ir a Paraguay para sacar a su familia a flote. Después pasa lo de Violetta, arranca Tini, y después hace un carrerón”, relató.

La familia Stoessel completamente rota

La conductora también destacó la influencia de Alejandro en el crecimiento profesional de la cantante, aunque diferenció su rol del talento artístico de su hija. “Ale es parte fundamental de la carrera, aunque el talento es el de Tini”, sostuvo. Para Latorre, esa participación fue decisiva desde los comienzos de Violetta hasta la consolidación de Tini Stoessel como una de las artistas argentinas más reconocidas.

Finalmente, Yanina Latorre apuntó contra el nivel de control que, según su experiencia, habría existido dentro de la familia. “Para mí él no la quiso cagar. Pero el problema para mí de esta familia -que yo estuve mucho y compartí- es que son muy controladores: de los amigos, de lo que hace Tini, de lo que gasta, de la imagen...”, expresó. Y cerró con una contundente reflexión sobre la cantante: “Ella no conoce otra manera de vivir, no le dieron herramientas”.