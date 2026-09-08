La salud de Mirtha Legrand volvió a ocupar el centro de la escena este martes 8 de septiembre, luego de que se conocieran nuevos detalles sobre los estudios realizados durante su internación. En medio de la preocupación por el estado de la conductora, se informó que pasó la noche estable y que, al comenzar la jornada, se encontraba sin fiebre.

La encargada de brindar las últimas novedades fue Mercedes Ninci, quien habló desde las inmediaciones del centro médico durante su participación en La Mañana con Moria. La periodista consiguió el resultado de la tomografía realizada a la diva y decidió consultar en vivo al médico Guillermo Capuya para interpretar los términos del informe.

“Le mando la tomografía al doctor Guillermo Capuya para que la lea”, anunció Ninci durante el programa. A continuación, explicó algunos de los datos que figuraban en el estudio y señaló que Mirtha Legrand presenta un hematoma de 14 milímetros, además de signos inflamatorios pulmonares que, según explicó, pueden aparecer como consecuencia de distintos procesos virales.

La periodista también llevó tranquilidad al remarcar que el informe no mostraba otros elementos que representaran una preocupación inmediata. Según contó, la conductora permanece alojada en una habitación común, aunque se trata de una suite, y continúa acompañada por la enfermera que estuvo junto a ella durante la noche.

Entre los términos médicos incluidos en el resultado apareció una referencia a una reagudización de una patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea, con predominio bibasal, además de la presencia de un nódulo pulmonar. La descripción generó interrogantes y motivó la explicación del especialista para poder comprender con mayor claridad el alcance de los hallazgos.

Frente a la consulta, Guillermo Capuya explicó: “Básicamente tiene un cuadro infeccioso respiratorio. Un hematoma es una lesión benigna que lo tiene hace tiempo. Cuando hay un nódulo es importante el seguimiento con una tomografía computada”. De esta manera, el médico puso el foco en la necesidad de controlar la evolución del nódulo mediante estudios posteriores.

¿Cómo está Mirtha Legrand?

La información se conoció un día después del primer comunicado oficial emitido por el Sanatorio Mater Dei, donde se confirmó la internación de Mirtha Legrand. “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, indicaron desde la institución.

Por último, el centro de salud transmitió el agradecimiento de la familia de Mirtha Legrand por las muestras de cariño recibidas desde que trascendió la noticia. Mientras continúa bajo atención médica y completa los estudios correspondientes, las nuevas precisiones aportadas durante la jornada permitieron conocer con mayor detalle el cuadro respiratorio que atraviesa la histórica conductora.