Los rumores sobre una supuesta crisis en la pareja de Leandro Paredes y Camila Galante volvieron a quedar en el centro de la escena y esta vez fueron analizados por Yanina Latorre y Juli Argenta. Durante su ciclo radial, ambas repasaron la historia de amor del futbolista y la influencer, quienes están juntos desde que eran adolescentes.

En medio del debate, Juli Argenta destacó el fuerte vínculo que existe entre ambos y aseguró que el futbolista mantiene una relación de gran dependencia emocional con su esposa. “Él también muere por ella, es muy dependiente de ella, también está desde los 14 años”, expresó la periodista al referirse al extenso recorrido sentimental de Paredes y Galante.

Yanina Latorre coincidió con esa mirada y puso el foco en los años que llevan compartidos. “Son esos amores profundos que transcienden todos, son compañeros de vida”, sostuvo la conductora. Sin embargo, inmediatamente aclaró que no cuenta con información que permita confirmar las versiones que hablan de supuestas infidelidades de Leandro Paredes.

La panelista también cuestionó la facilidad con la que suelen instalarse rumores alrededor de los futbolistas, especialmente cuando se trata de hombres reconocidos internacionalmente. “No sé si habrá hecho algo, mil veces hay rumores, pero también la fácil es tirarle al jugador de fútbol una mina. Todas quieren estar ahí, la envidian a ella”, manifestó Yanina.

Fue entonces cuando la conductora realizó una polémica reflexión sobre las relaciones que comienzan durante la adolescencia y las posibles tentaciones que aparecen con el paso de los años. “Si estás con la mina de los 13, 14 años, es imposible que un día no pruebe otra con..., te lo digo con amor esto”, lanzó.

En esa misma línea, Yanina Latorre planteó cómo podría reaccionar una mujer frente a una eventual infidelidad y sorprendió con su postura: “Ella será inteligente como tantas otras, y dirá ‘Bueno, un polvo le perdono, sigo’”. Sus palabras generaron repercusión por la manera directa en la que abordó un tema que hasta el momento se mantiene en el terreno de las versiones.

Entre amor e infidelidades

Por su parte, Juli Argenta volvió a remarcar que el matrimonio tiene una historia construida mucho antes de la fama y el éxito económico de Leandro Paredes. “Crecieron juntos. Él es muy buen padre”, señaló. Yanina, en tanto, destacó el conocimiento que Camila Galante tiene sobre su marido: “Y ella debe ser viva, lo conoce mejor que nadie”.

Finalmente, la conductora defendió a Camila Galante frente a los comentarios que suelen aparecer en redes y remarcó que no tiene pruebas de ninguna infidelidad. “La gente a veces es muy cruel, inventa cosas, no me consta nada, porque las minas odian a las chicas como ella, que las ven contentas, felices, con tres pibes”, afirmó. Y cerró poniendo el foco en el vínculo de la pareja más allá del dinero: “Seguramente, como decís vos, él es dependiente de ella. (…) Y la vida igual hay que transitarla, con plata o sin plata”.