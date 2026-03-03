La vuelta de Yanina Zilli a la televisión con Gran Hermano Generación Dorada no solo reactivó su perfil mediático. También volvió a circular una entrevista de 2022 en la que la actriz habló sin reservas sobre los hombres que marcaron distintas etapas de su vida. Desde figuras de la música internacional hasta ídolos del fútbol argentino, el listado sorprendió por los nombres.

Uno de los episodios más comentados fue el que involucró a Luis Miguel. Según contó en aquella charla, lo conoció en un cóctel en un hotel tras ser invitada por Silvia Pérez. La química fue inmediata y hubo una noche compartida. Sin embargo, más allá de describirlo como encantador y carismático, admitió que no respondía del todo a su ideal de pareja.

Si hay un patrón en sus historias sentimentales, ella misma lo explicó con claridad. "Me gustan los futbolistas porque me parecen tipos sencillos, de pueblo, como yo". Esa preferencia la llevó a vincularse con algunos de los nombres más pesados del deporte nacional.

Entre ellos aparece Diego Maradona. La exvedette recordó que el acercamiento ocurrió a mediados de los años noventa y que compartían largas conversaciones. Más que el mito, destacó el costado familiar del Diez y el afecto con el que hablaba de sus hijas en esa etapa de su vida.

También confirmó una vieja leyenda urbana vinculada a Martín Palermo. La historia del supuesto escape en el baúl tuvo matices: según su versión, el delantero no viajó escondido allí sino en el piso del auto, entre los asientos. Se habrían conocido cuando ella trabajaba en teatro de revista y él atravesaba una separación.

Distinta fue la relación con Ricardo Bochini. En ese caso, el vínculo se extendió más en el tiempo y tuvo un trasfondo de origen compartido, ya que ambos estaban conectados por lazos con Arequito. No fue una historia fugaz sino una etapa más estable dentro de su recorrido sentimental.

Hoy, ya instalada en la casa más famosa del país, Yanina Zilli vuelve a despertar interés. Brian Sarmiento dejó ver su atracción dentro del juego, aunque fuera del reality su hijo Santino aseguró que hace tiempo no está en pareja. A los 60, la actriz mantiene intacta la capacidad de generar conversación, dentro y fuera de la casa.