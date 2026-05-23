La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a convertirse en un verdadero campo de batalla. Esta vez, las protagonistas del explosivo cruce fueron Yanina Zilli y Gladys La Bomba Tucumana, quienes protagonizaron una discusión cargada de gritos, acusaciones y mucha tensión delante de todos sus compañeros.

Todo comenzó durante un debate relacionado con el repechaje y el apoyo que algunos participantes habían manifestado hacia Brian Sarmiento. En medio de la charla, Gladys lanzó una frase que desató la furia de Yanina Zilli. “Sos un caradura, nene. Me arrepiento de haber pedido por vos. Yo sí pedí, la Zilli no pidió por vos”, disparó la cantante frente a todos.

La reacción de la exvedette fue inmediata. Sin ocultar su enojo, se levantó rápidamente de su asiento y encaró a la intérprete tucumana a los gritos. “¡Pará! ¿En qué momento no pedí? Cuando preguntaron dije Brian y Martín. Vos sos una mentirosa”, respondió completamente alterada mientras señalaba a su compañera.

Lejos de calmarse, Yanina Zilli siguió elevando el tono de la discusión y apeló a las cámaras del reality para defender su postura. “¡Menos mal que están las cámaras! ¡Yo pedí por Brian y Martín! ¡Mentirosa!”, lanzó mientras varios participantes observaban la escena con sorpresa y otros alentaban el enfrentamiento como si fuera una pelea de boxeo.

El clima dentro de Gran Hermano Generación Dorada se volvió completamente caótico durante varios minutos. Incluso, la mediática redobló la apuesta con otra frase explosiva contra Gladys La Bomba Tucumana: “¡Quiero que lo pasen ya! ¡Mentirosa de mierda!”. Finalmente, luego de mucha tensión, volvió a sentarse todavía notablemente furiosa.

En medio del conflicto, algunos compañeros intentaron intervenir para evitar que la situación siguiera escalando. Mariela Prieto y Juan Carlos López buscaron tranquilizar a Yanina Zilli y bajar el nivel de agresividad que se había generado dentro de la casa más famosa del país.

Lo cierto es que este nuevo episodio se suma a una extensa lista de enfrentamientos protagonizados por Yanina Zilli desde que ingresó al reality. Días atrás ya había tenido una fuerte pelea con Cinzia Francischiello, además de otros cruces con Tamara Paganini y comentarios indirectos dirigidos hacia Andrea del Boca.

La personalidad explosiva de Yanina Zilli sigue generando polémica tanto dentro como fuera de la casa. Mientras algunos creen que su actitud forma parte de una estrategia para ganar protagonismo en el juego, otros consideran que sus constantes enfrentamientos ya comenzaron a cansar a varios participantes de Gran Hermano Generación Dorada.