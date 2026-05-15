Gran Hermano volvió a mostrar cómo una discusión por la comida puede escalar en cuestión de segundos. Tamara Paganini y Yanina Zilli quedaron enfrentadas después de la prueba semanal por el presupuesto, en una semana especialmente sensible porque la casa solo podrá aspirar a la mitad de los recursos por una sanción del Big.

El origen del cruce estuvo en el fastidio de Tamara Paganini con Franco Zunino, a quien acusó de encarar la actividad sin la energía que el grupo necesitaba. La tensión ya venía cargada cuando lanzó una frase que desacomodó a varios: “Zilli, tuvo un hijo bobo, ya fue”. Desde ahí, la pelea dejó de ser solo por la prueba.

La ex Gran Hermano no dejó pasar lo que había escuchado a la distancia y fue directo contra Yanina Zilli. “Te escuché decir maleducada cuando iba para allá, ¿era para mí?”, preguntó, buscando una respuesta frente a todos. La réplica llegó enseguida: “¿Vos le hablás a un chico de 25 años así y te parece que sos educada?”.

Ese intercambio llevó la discusión a otro terreno, porque ya no se trataba únicamente de Franco Zunino ni de la performance en la prueba. Tamara Paganini sostuvo que el verdadero problema era el impacto sobre la comida de todos y devolvió: "¿Educación es cagarse en la comida de todos, Yanina? Vos estás cambiando las cosas, como siempre”.

Yanina Zilli, lejos de aflojar, mantuvo su postura y la cruzó con una definición tajante: “Sos una maleducada desde que entraste”. En medio de los gritos y reproches, también apareció otra frase fuerte que terminó de pintar el clima del momento: “Sos un papelón”. La casa volvió a quedar partida entre quienes miraban incómodos y quienes intentaban intervenir.

La pelea todavía sumó un nuevo capítulo cuando Tamara también discutió con Zunino, aunque sin correrse de su argumento principal. Para ella, el tono fuerte no era lo mismo que actuar mal con el grupo. “Putear y ser malhablada no es mala educación”, remarcó, tratando de separar los insultos del fondo de su enojo.

El cierre del cruce no trajo calma. Zunino le respondió con una frase seca: “Para mi vos sos una maleducada”, y la discusión dejó una marca en la convivencia. En una casa con presupuesto reducido y nervios a flor de piel, el choque entre Tamara Paganini y Yanina Zilli mostró que cualquier gesto puede convertirse en una guerra interna.