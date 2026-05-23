Después de meses de especulaciones, Carlos Monti decidió terminar con el misterio y confirmó que está comenzando una relación con Andrea Bisso, colega con quien comparte una larga historia laboral y de amistad. El periodista de espectáculos eligió hablar públicamente del tema durante una entrevista radial y sorprendió al sincerarse sobre esta nueva etapa personal.

El conductor explicó que el vínculo entre ambos nació hace poco tiempo y negó que el romance llevara meses oculto, como se había instalado en distintos programas y redes sociales. “Nos estamos conociendo desde hace muy poquito, bastante después de todo lo que inventaron hace unos meses”, expresó el histórico referente de la televisión argentina.

La noticia generó repercusión porque en el último tiempo el nombre de Carlos Monti también había sido relacionado con el de Nancy Duré, otra periodista del mundo del espectáculo. Sin embargo, el conductor fue tajante al aclarar que entre ellos solamente existe una amistad construida desde hace años.

Carlos Monti ¿Con nuevo amor?

“La verdad, las adoro a las dos”, comentó Monti al recordar tanto a Andrea Bisso como a Nancy Duré. Además, aprovechó para contar cómo comenzó su vínculo profesional con Andrea. “Ella empezó a hacer espectáculos conmigo cuando trabajaba en Crónica TV. Viendo sus notas pensé: ‘Esta chica podría funcionar’, la llamé y la incorporé a América”, recordó.

Sobre los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Duré, también fue contundente. “Con Nancy nada que ver. Somos amigos”, aseguró el conductor de Mediodía bien arriba, despejando definitivamente cualquier tipo de duda alrededor de esa versión que venía creciendo desde hace tiempo.

La confirmación de este romance marca un momento muy especial en la vida de Carlos Monti, ya que llega tres años después del fallecimiento de su esposa, con quien compartió gran parte de su vida. Según dejó entrever, hoy siente que emocionalmente está preparado para volver a apostar al amor y disfrutar de esta nueva oportunidad sentimental.

Carlos Monti ¿Con nuevo amor?

En ese contexto, el periodista señaló que “están dadas las condiciones” para permitirse vivir esta historia junto a Andrea Bisso, quien actualmente está separada y es madre de dos hijos adolescentes. Aunque ambos eligieron manejarse con cautela, sus declaraciones terminaron de confirmar que el vínculo avanzó más allá de la amistad.

Cabe recordar que en enero pasado, cuando los rumores todavía eran solamente versiones, la propia Andrea Bisso había hablado sobre el tema en LAM. “A Carlos lo conozco hace 30 años. Tengo ganas de volver a enamorarme. Me parece un hombre guapo e interesante”, confesó en aquel momento. Con el paso de los meses, aquellas palabras terminaron anticipando el romance que hoy finalmente salió a la luz.