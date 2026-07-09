Yipio quedó completamente desbordada después de la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada. La despedida de la actriz, que dejó la casa por un problema de salud de su mamá, movilizó a la participante uruguaya hasta llevarla a una crisis cargada de llanto y angustia.

El momento no solo impactó por la partida inesperada de Andrea del Boca, sino también por la reacción que provocó en una de sus compañeras más cercanas dentro del reality. La salida se dio luego de que la producción le informara que su familia necesitaba que estuviera afuera para acompañar a su madre.

Mientras la casa intentaba procesar la noticia, Yipio empezó a quebrarse cada vez más. El vínculo entre ambas había crecido durante la convivencia y la despedida terminó golpeándola de lleno, no solo por la ausencia de la actriz, sino por lo que esa situación le despertó a nivel personal.

Al verla irse, la uruguaya no pudo contener el llanto y expresó una frase que encendió la preocupación entre sus compañeros: "Quiero ver a mi mamá". Su reacción dejó en evidencia que la partida de Andrea no había sido una despedida más dentro del juego, sino un episodio que la conectó con una angustia propia.

En medio de la crisis, Manu intentó contenerla y acercarse para que pudiera calmarse. Al verla tan afectada, le pidió que se sentara y le repitió: "Tranquila, tranquila". La escena mostró a Yipio totalmente quebrada, al punto de instalar la posibilidad de que también quisiera abandonar la casa para reencontrarse con su familia.

La situación tuvo un peso extra porque la participante ya había atravesado algo similar tiempo atrás. Yipio había dejado el reality por un delicado problema de salud de su madre, por lo que la salida de Andrea del Boca le recordó inevitablemente aquel momento y reabrió una herida muy sensible.

Así, la despedida de la actriz terminó generando una crisis inesperada dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Lo que empezó como una salida marcada por la tristeza familiar derivó en el desborde de Yipio, quien quedó atravesada por el recuerdo de su propia historia y por la necesidad urgente de volver a ver a su mamá.