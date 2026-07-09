La muerte de Sol Varacalli generó una profunda conmoción en las redes sociales. La joven, oriunda de Ramos Mejía, tenía 28 años y desde hacía tiempo luchaba contra una enfermedad oncológica. Su historia había trascendido por todo el país gracias al vínculo que construyó con María Becerra, quien decidió involucrarse personalmente para ayudarla durante su tratamiento.

La relación entre ambas comenzó cuando la cantante conoció el caso de Sol a través de las redes sociales. Conmovida por su situación, María Becerra no solo la visitó mientras permanecía internada, sino que además colaboró económicamente para cubrir los costos del tratamiento y los medicamentos que necesitaba. Ese gesto solidario se volvió viral y fue destacado por miles de usuarios.

En aquel momento, Sol Varacalli expresó públicamente el enorme agradecimiento que sentía hacia la artista. "Puedo contarlo y mostrar la increíble persona que es. María Becerra cuando vio mi video se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento, de un día para otro cambió todo mi rumbo", había contado emocionada en sus redes sociales.

La triste noticia fue confirmada por la familia de Sol mediante un comunicado publicado en sus perfiles oficiales. "Con profundo dolor lamentamos su partida. Su luz, su sonrisa y su amor quedarán por siempre en nuestros corazones. Gracias a cada una de las personas que la acompañaron, compartieron y nos ayudaron en este camino tan difícil. Su apoyo, amor y solidaridad fueron fundamentales", expresaron sus seres queridos.

Horas después, María Becerra utilizó sus historias de Instagram para despedirse con un mensaje cargado de emoción. Junto a varias imágenes que compartieron durante las visitas en el hospital y posteriormente en la casa de Sol, la cantante escribió: "Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste los brazos".

La artista también le dedicó unas palabras finales que reflejaron el profundo cariño que había construido con la joven. "Vivirás por siempre en mi corazón Solcito, que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy a extrañar mucho", escribió María Becerra, provocando una gran cantidad de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores.

El caso de Sol Varacalli conmovió a miles de personas porque dejó en evidencia el costado más humano de María Becerra, quien decidió acompañarla más allá de la exposición pública. La cantante estuvo presente durante los momentos más difíciles del tratamiento y mantuvo el contacto con ella y su familia hasta el final.

La despedida de Sol Varacalli volvió a poner en primer plano el enorme impacto que tuvo su historia de vida y el gesto solidario de María Becerra, que acompañó a una de sus fanáticas en una de las etapas más difíciles que le tocó atravesar. El recuerdo de ambas juntas quedó inmortalizado en las imágenes y mensajes que hoy emocionan a miles de personas.