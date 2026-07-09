La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano dejó mucho más que una despedida emotiva. Luego de abandonar la casa por recomendación de la producción, Santiago del Moro reveló cómo fue el proceso que llevó a la reconocida actriz a sumarse al reality y despejó varias versiones que habían circulado desde el inicio de su participación.

Durante la charla en el estudio, el conductor recordó que la decisión de que Andrea del Boca dejara el programa estuvo relacionada con cuestiones personales y familiares. Si bien trascendió que la salud de su madre y la necesidad de acompañar a su hija Anna fueron determinantes, también existían otros factores que terminaron inclinando la balanza para concretar su salida.

En el reencuentro, Santiago del Moro le hizo una observación sobre su paso por el programa. “Creo que te faltó salud para estar en esta casa”, expresó el conductor. Sin embargo, la actriz respondió que no compartía esa mirada y explicó que había ingresado con la intención de desafiarse personalmente y enfrentar miedos que la acompañaban desde hacía tiempo.

La protagonista de innumerables éxitos televisivos aseguró que el desafío fue una motivación central para aceptar la propuesta. “Entrar era una forma de desafiar mis límites, mis vergüenzas, todo”, sostuvo. Además, destacó el papel fundamental que tuvo su hija Anna, quien la impulsó a salir de su zona de confort y animarse a vivir una experiencia completamente distinta a las que había atravesado en su extensa carrera.

El momento más llamativo llegó cuando Santiago del Moro reveló cómo comenzaron las conversaciones entre la producción y la actriz. Según explicó, la idea original nunca fue que se convirtiera en jugadora de Gran Hermano, sino que ocupara otro rol dentro del programa vinculado al análisis de las galas o al contenido del streaming oficial.

“Cuando se empezó a planear la edición, los productores pensaron en vos como una analista para los debates o como alguien que podría sumar al stream. Pero en el ida y vuelta se dieron cuenta que querías entrar y así empezaron a planearlo”, contó Santiago del Moro, dejando al descubierto cómo cambió el rumbo de las negociaciones.

Por su parte, Andrea del Boca explicó que, después de haber pasado por casi todos los formatos televisivos, sintió que el reality representaba una oportunidad diferente. “Hice de todo en mi carrera, bien o mal, pero canté, actué, conduje. Me pregunté qué podía volver a enamorarme para regresar a la televisión y cuando apareció esta posibilidad pensé: ¿por qué no?”, manifestó.

Finalmente, la actriz también se refirió a los rumores que surgieron alrededor de su participación y a las especulaciones sobre supuestos privilegios o acuerdos especiales para ingresar a Gran Hermano. Con una sonrisa, dejó en claro que nunca le dieron importancia a esas versiones y cerró el tema con una frase contundente: “Todo eso me da risa. No fue así”.