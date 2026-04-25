El cumpleaños número 23 de Zoe Bogach se volvió tendencia luego de que compartiera en sus redes un regalo muy particular que recibió de su madre. La influencer mostró el momento exacto en el que descubrió que le habían obsequiado una cirugía estética, algo que generó sorpresa y un fuerte debate entre sus seguidores.

Todo comenzó con un video en el que Zoe Bogach abre primero una campera de cuero y luego un sobre con la inscripción “Mamá Airlines”. La joven, intrigada, leyó en voz alta el contenido del supuesto pasaje: “Para el mejor viaje de ida. ¿Y de vuelta? ¿Y a dónde es esto? ¿Cómo? Destino nuevas lolas”. La reacción fue inmediata: entre risas y emoción, comprendió el verdadero significado del regalo.

En ese mismo clip, Zoe Bogach explicó el trasfondo de su decisión. “¡No! Yo me quería hacer las chichis porque pasó algo que ustedes ya saben y me genera inseguridad”, expresó. Además, agregó: “Venía buscando hace mucho un médico. Y mi mamá me hizo este regalo”, dejando en claro que era algo que ya tenía en mente desde hacía tiempo.

Sin embargo, la repercusión no tardó en llegar y el video se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok. Muchos usuarios cuestionaron tanto la decisión de Zoe Bogach como el rol de su madre en este tipo de obsequio. Algunos comentarios apuntaron directamente a la autoestima de la joven, mientras que otros criticaron la actitud familiar.

Entre las opiniones más duras, se leía: “Qué poco autoestima, se opera las lolas porque el ex la criticaba”, mientras que otros señalaban: “En vez de ayudar a Zoe Bogach a recomponerse le mete más en esa película”. La polémica escaló rápidamente y generó un intenso intercambio entre quienes defendían su decisión y quienes la cuestionaban.

Frente a este escenario, Zoe Bogach decidió salir a aclarar la situación con un nuevo video. “Primero quiero que aprecien esto porque es una originalidad total. Mamá Airlines”, comentó, intentando bajar la tensión y enfocarse en el gesto creativo de su madre.

En su descargo, la influencer recordó el origen de sus inseguridades. “Recuerdo que este chico, en la segunda semana que salimos, me preguntó si me operaría las chichis”, relató. Según explicó, en ese momento respondió que no, pero esa conversación dejó una marca que con el tiempo cambió su percepción.

Finalmente, Zoe Bogach reflexionó sobre la libertad individual y cerró con una postura firme: “A partir de ese momento dije: ‘No me gustan más mis chichis, me las quiero hacer’”. Y concluyó: “Si no te gusta algo de tu cuerpo y tenés la posibilidad de cambiarlo, hacelo. Nadie te lo prohíbe, sos libre de hacer lo que quieras con tu cuerpo”.