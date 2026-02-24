Gran Hermano 2026 todavía estaba presentando a sus nuevos jugadores cuando, fuera de la casa, se desató otra escena paralela. El ingreso de Manuel Ibero a la edición Generación Dorada no solo agitó el estudio: también provocó una reacción inmediata de Zoe Bogach, su exnovia, que siguió la gala desde un stream.

Zoe Bogach eligió no estar en el piso junto a otros ex participantes y se sumó a una transmisión online encabezada por Lucía Maidana. Desde allí vio en tiempo real cómo Manuel Ibero atravesaba la puerta y comenzaba su presentación formal dentro del reality. Lo que vino después quedó registrado y se viralizó en cuestión de minutos.

Apenas apareció en pantalla, la ex jugadora no disimuló el impacto. Entre risas incómodas y gestos de incredulidad, lanzó la primera frase que rápidamente empezó a circular en redes: “Entró autobronceado. ¡Ay! No, no, no, no, ¡qué cringe!”. La reacción fue espontánea y marcó el tono del momento.

Pero la sorpresa se transformó en enojo casi de inmediato. Sin filtro, agregó: “Ponete una remera, boludo, no podés ser tan banana... ¡Estoy en shock! ¡No lo puedo creer!”. El clip recorrió X, Instagram y TikTok en cuestión de horas, multiplicando comentarios y memes alrededor del reencuentro virtual.

La historia entre Zoe Bogach y Manuel Ibero ya había estado atravesada por polémicas. La ruptura incluyó acusaciones públicas de infidelidad y declaraciones cruzadas que tensaron el vínculo. El hecho de que ahora él ingrese al mismo programa que impulsó la popularidad de ella reavivó ese antecedente y volvió a exponer una relación que parecía cerrada.

Ahora será Manuel Ibero quien quede bajo la lupa constante del público, pero también bajo la mirada atenta de Zoe Bogach. Cada movimiento dentro de la casa podría convertirse en material de análisis en sus streams, especialmente si comete algún error o protagoniza un conflicto.

Vale destacar que su ingreso no parte de cero: en redes sociales muchos usuarios ya lo señalaron por lo ocurrido con la exjugadora, lo que lo deja marcado desde el arranque. Con ese contexto, su recorrido en Gran Hermano no solo se jugará en el living y la cocina, sino también en la conversación externa que lo sigue minuto a minuto.