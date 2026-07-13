La polémica alrededor de Zoe Bogach volvió a instalarse en el centro de la escena luego de que la ex participante de Gran Hermano revelara que fue apartada de los contenidos digitales de Telefe. La influencer sostuvo que recibió un llamado de producción para comunicarle que no seguiría participando de los streams oficiales y aseguró que detrás de esa decisión habría otros motivos que no fueron reconocidos públicamente.

El conflicto se da en medio de la participación de Manuel Iberó, su expareja, en Gran Hermano Generación Dorada. Desde el inicio del reality, Zoe Bogach utilizó sus redes sociales para cuestionar al concursante y exponer detalles de la relación que mantuvieron. Incluso lo acusó de ser "narcisista, egocéntrico, celoso e infiel", además de señalar que sufrió "violencia psicológica" durante el vínculo.

La tensión creció durante el fin de semana, cuando Manuel Iberó quedó nominado y la ex hermanita intensificó su campaña para pedir que el público lo eliminara del programa. Según su versión, ese accionar habría generado malestar dentro del canal, sumándose a otras polémicas protagonizadas en las últimas semanas.

¿Zoe se quedó sin trabajo en Telefe?

A través de su cuenta de X, Zoe Bogach explicó cómo recibió la noticia. "No voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice", escribió. Sin embargo, aclaró que considera que la verdadera razón estaría relacionada con su postura pública contra Manuel Iberó.

"Sinceramente, siento que tampoco cayó bien que esté haciendo campaña contra Manuel. No termino de entender la decisión y me parece injusta. Siento que hay cosas que van más allá de las explicaciones que me dieron y lo que más me duele es que hasta hace dos días salí a defender a Telefe y a Gran Hermano", manifestó la ex participante.

Además, Zoe Bogach reveló que comenzó a consultar con abogados para evaluar los pasos a seguir. "Según me están asesorando mis abogados, una desvinculación no se formaliza con un simple llamado telefónico; requiere un proceso más complejo. Hoy tenía La Jugada y, si no me presento, podría interpretarse como una inasistencia laboral y eso puede perjudicar mi situación. Así que hoy nos vemos ahí", expresó.

Este episodio se suma a otra controversia reciente protagonizada por la influencer. Días atrás, durante una entrevista con Gastón Trezeguet, criticó la actitud de Mica Viciconte hacia sus compañeras de trabajo y cuestionó el clima que se vivía en el stream. "Si vas, tenés que poner buena cara y reírte de las peleas de ellas dos, pero la verdad siempre hay tensión", comentó, en referencia también a Daniela Celis.

Tras aquellas declaraciones, Zoe Bogach debió pedir disculpas públicamente. Ahora, apenas una semana después de ese episodio, denunció haber sido desvinculada de los contenidos de Telefe, mientras el conflicto con Manuel Iberó continúa creciendo y promete sumar nuevos capítulos.