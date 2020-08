Indignante: Un cura deseó la muerte a quienes no van a misa

El presbítero apuntó contra los fieles que no asisten a la celebración.

Un cura brasileño se hizo viral en las redes sociales por sus polémicos comentarios en plena misa transmitida en directo por televisión. El presbítero apuntó contra los fieles que no asisten a la ceremonia y les deseó la muerte: “Que no haya vacuna para ellos”, dijo.

Según se observa en la transmisión, el sacerdote Antônio Firmino Lopes Lana, de la parroquia de Sao Joao Batista, en el municipio de Visconde do Rio Branco, estado de Minas Gerais, dijo que los fieles católicos que no integran grupos de riesgo no deberían faltar a misa por amor a la eucaristía.

El cura tildó de graciosos a algunos creyentes y expresó su peor deseo para ellos: “Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna'. Espero que no haya vacuna para ellos”, afirmó.