Este 1 de abril de 2026, la NASA dará un paso trascendental con el lanzamiento de Artemis 2, la primera misión tripulada del potente cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Luego de más de cinco décadas desde el cierre del programa Apollo, la humanidad inicia una nueva etapa en la exploración espacial profunda. Cuatro astronautas —tres estadounidenses y un canadiense— se embarcarán en un viaje de 10 días que los llevará a orbitar la Luna a unos 400,000 kilómetros de la Tierra, superando el récord de distancia establecido por la misión Apollo 13.

El objetivo principal de Artemis 2 no es alunizar, sino validar que los sistemas de soporte vital de la cápsula Orion funcionen con tripulación real a bordo, garantizando la seguridad para futuras misiones que sí contemplan el descenso lunar, como Artemis 3 y 4.

El lanzamiento está programado para las 6:24 p.m. EDT (hora local de Florida) y tendrá una ventana de oportunidad de dos horas. En caso de condiciones climáticas adversas o problemas técnicos, la NASA prevé fechas de respaldo entre el 2 y el 6 de abril, además de una ventana adicional el 30 de abril.

La misión seguirá una trayectoria de "retorno libre", donde la gravedad lunar atraerá la nave, permitiéndole orbitar el lado oculto de la Luna y luego regresar a la Tierra para amerizar en el Océano Pacífico.

Con un 80% de probabilidades de clima favorable y sistemas criogénicos listos para cargar hidrógeno líquido, se espera que el lanzamiento sea un espectáculo sin precedentes, con una cobertura multiplataforma que permitirá seguir en vivo desde la carga de combustible hasta el despegue.

La tripulación de Artemis 2 representa un hito en diversidad y experiencia, y su éxito será clave para que en 2028 el ser humano pueda volver a pisar la Luna, cumpliendo con la estrategia que la NASA utilizó en 1968 con la misión Apolo 8 antes del histórico alunizaje del Apolo 11.