La NASA avanza con Artemis II, una misión que marcará el regreso de vuelos tripulados al entorno lunar por primera vez desde la era del programa Apolo. La expedición llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, en un recorrido de ida y vuelta que durará cerca de 10 días.

El lanzamiento se realizará con el cohete Space Launch System desde el Centro Espacial Kennedy, en una operación clave para el desarrollo de misiones de largo alcance. Durante el viaje, la tripulación ejecutará maniobras de inserción translunar, sobrevolará la cara oculta de la Luna y recopilará datos fundamentales para futuras misiones.

Uno de los aspectos centrales será la validación de tecnologías críticas, que permitirán avanzar hacia el objetivo de un nuevo alunizaje en Artemis III. Además, la misión tiene un fuerte componente de cooperación internacional, con participación de Canadá y la proyección de futuras alianzas globales.

El regreso a la Tierra incluirá el reingreso atmosférico y el amerizaje en el océano, completando una misión considerada clave para el futuro de la exploración espacial.

Artemis II no solo apunta a la Luna: es parte del camino hacia misiones tripuladas a Marte y el desarrollo de una presencia humana sostenida en el espacio profundo.