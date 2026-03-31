La Universidad de Buenos Aires participa en la misión Artemis II, el histórico regreso tripulado al entorno lunar impulsado por la NASA. La contribución argentina se materializa a través del microsatélite Atenea, un desarrollo en el que intervino la Facultad de Ingeniería (FIUBA) y que será desplegado en el espacio durante la misión.

El lanzamiento está previsto entre el 1 y el 6 de abril desde Cabo Cañaveral, a bordo de la nave Orion, que llevará a los astronautas en un viaje alrededor de la Luna. Atenea es un CubeSat de pequeñas dimensiones que viajará junto a otros satélites y será liberado unas cinco horas después del despegue, en una etapa clave del operativo.

Argentina fue uno de los pocos países seleccionados para integrar la misión, tras cumplir con estrictos estándares de seguridad exigidos por la NASA para vuelos tripulados.

El dispositivo permitirá realizar mediciones de radiación en el espacio profundo, validar sistemas de comunicación y recopilar datos fundamentales para futuras misiones. El proyecto es liderado por la CONAE, con la participación de instituciones científicas y universidades nacionales.

Desde la UBA destacaron que el desarrollo fue llevado adelante en gran parte por estudiantes, en un proceso que apunta a fortalecer la innovación tecnológica argentina.