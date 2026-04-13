Europa está dando un paso decisivo en la modernización de sus controles fronterizos con la implementación del Sistema de Entradas y Salidas (EES), que comenzó a aplicarse de forma gradual el 12 de octubre de 2025 y será plenamente operativo desde el 10 de abril de 2026 en 29 países del espacio Schengen y estados asociados.

Este sistema automatizado reemplaza el tradicional sello manual en el pasaporte para viajeros extracomunitarios, almacenando digitalmente en una base de datos europea los datos de entrada y salida. Cada cruce de frontera, ya sea aéreo, terrestre o marítimo, registrará información clave como datos del pasaporte, huellas dactilares, imagen facial, así como fecha, hora y lugar del paso.

Con esta información, el sistema calcula automáticamente la duración de la estancia dentro del espacio Schengen, permitiendo controlar con mayor precisión el límite legal de 90 días dentro de un periodo de 180 días para visitantes que no requieren visado para estancias cortas.

Algunos países continúan utilizando controles tradicionales

El EES se implementará en todos los países del espacio Schengen, además de Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Sin embargo, Irlanda y Chipre continuarán utilizando los controles tradicionales con sellado manual.

El sistema está dirigido exclusivamente a ciudadanos de terceros países. Los viajeros de la Unión Europea y del espacio Schengen, así como personas con visados de larga duración o permisos de residencia, no estarán afectados. También están exentos familiares de ciudadanos europeos con tarjeta de residencia, personal militar en misiones internacionales, tripulaciones en rutas internacionales y algunos residentes fronterizos con permisos especiales.

En el primer cruce de frontera, el procedimiento será más exhaustivo, incluyendo la captura de datos biométricos. En viajes posteriores, el proceso será más ágil al contar con la información ya registrada.

Sistema EES digitaliza controles fronterizos en Europa desde abril 2026

La Comisión Europea sostiene que el EES permitirá controles más seguros y precisos, aunque advierte que en los primeros meses podrían generarse demoras mientras aeropuertos y puntos fronterizos se adaptan al nuevo sistema.

Asociaciones aeroportuarias europeas señalan que los tiempos de espera podrían aumentar temporalmente, con colas de hasta dos horas en horas pico en algunos aeropuertos. Por ello, se recomienda a los viajeros extracomunitarios anticipar su llegada entre una hora y media y dos horas adicionales para completar los controles.