En una de las intervenciones más emotivas de la maratónica sesión en la Cámara de Diputados por la reforma laboral, la diputada nacional por Neuquén, Karina Maureira, fijó la postura de su bloque La Neuquinidad: acompañar la modernización del sistema laboral, pero no a costa de derechos adquiridos.

“Estamos de acuerdo en que buscamos la modernización, pero de qué manera la estamos buscando. Hay cuestiones que mi bloque ha analizado desde hace tiempo y vemos que podemos y no podemos acompañar. Voy a ser sincera”, sostuvo la legisladora en el tramo final del debate.

Maureira remarcó que las transformaciones económicas no solo modifican los procesos productivos, sino también la organización y proyección del trabajo en el tiempo. En ese sentido, subrayó que “el trabajo formal es la base de la estabilidad social”, marcando una línea conceptual que atravesó todo su discurso.

El momento más emotivo: el Estatuto del Periodista

Uno de los pasajes más sensibles de su intervención se dio cuando pidió la anulación de la derogación del Estatuto del Periodista, incluido en el proyecto de reforma. Visiblemente emocionada, la diputada recordó su vínculo personal con la profesión. Al referirse al periodismo, afirmó que es “mi vocación, mi piel, más allá de la política”, y planteó que eliminar ese marco normativo implicaría retroceder en garantías específicas para el sector.

Discrepancias con artículos clave

Entre los puntos que cuestionó, Maureira mencionó el denominado “banco de horas”, al considerar que podría resultar “incompatible” con actividades como el comercio o el periodismo, donde la dinámica laboral no siempre se ajusta a esquemas rígidos de compensación horaria.

También puso el foco en el Título 14 del proyecto, que —según explicó— implicaría que las provincias pierdan facultades en materia de convenios colectivos de trabajo. “En Neuquén hay al menos 17 convenios laborales. Si nosotros estuviéramos hoy apoyando ese articulado, perderíamos la posibilidad de las negociaciones a futuro, porque todo pasaría a manos de Nación”, advirtió.

En ese sentido, alertó sobre las posibles consecuencias: “Imagínense el conflicto laboral que esto generaría en la provincia. Hay que tener mucho cuidado”.

Respecto del Título 15, vinculado a la garantía de la libertad sindical, se preguntó: “¿Cuánto miedo que le tenemos a los sindicatos?”. Y agregó que es necesario regular las organizaciones, pero también respetar derechos y obligaciones.

“Por eso, entendemos desde mi bloque que modernización sí, pero pérdidas de derechos de ninguna manera”, concluyó la diputada neuquina.